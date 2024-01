Co zrobić z prezesem

Tak źle nie było od czasu rządów SLD u progu naszego wejścia do UE, kiedy bracia Kaczyńscy dopiero zaczynali konsolidować rozbite po epoce AWS środowisko i przekształcali je w sprawną partię. PiS miał połączyć patriotyzm i tradycję z wizją nowoczesnego państwa. Dziś nie jest ważne, ile w tym przekazie było prawdy, ale to, że on działał i był źródłem największego politycznego sukcesu w III RP.

Epoka ta kończy się na naszych oczach, ale jeśli ktoś myśli, że to zmierzch silnej prawicy w Polsce, jest w błędzie. Baza społeczna, choć się starzeje, wciąż jest znacząca i wraz z napięciem migracyjnym może rosnąć. Reprezentacja w Sejmie też jest ogromna, choć akurat ona musi się wewnętrznie zmienić – inaczej to baza zmieni ją.

PiS wygląda dziś na partię, która utraciła słuch społeczny i brnie w stronę narożnika sceny politycznej. Pozbawiona swobodnego dostępu do mediów publicznych, nie jest w stanie wytłumaczyć swej taktyki, a do głównego nurtu przebijają się co najwyżej dziwaczne diagnozy, wygłaszane przez zagubionego Jarosława Kaczyńskiego. On naprawdę nie spodziewał się, że Donald Tusk tak ostro potraktuje blokady pozostawione w systemie i mające pozbawić go sprawczości. Tusk te blokady zrywa bezceremonialnie, na razie w mediach i prokuraturze, ale za chwilę zabierze się też za sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie karmić będzie Polaków kolejnymi odcinkami dwóch ekscytujących seriali: o Pegasusie i drenowaniu milionów ze spółek Skarbu Państwa przez polityków Zjednoczonej Prawicy.