Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała ostrzeżenie nawigacyjne dla pilotów. Kto i dlaczego zakłóca działanie systemów GPS?

Rosjanie masowo zaczęli zagłuszanie systemu GPS, by walczyć z ukraińskimi dronami i dostarczaną przez Zachód naprowadzaną satelitarnie amunicją. Choć zaawansowane systemy uzbrojenia często wykorzystują alternatywne systemy nawigacyjne i mogą uderzać w cele nawet pomimo zakłóceń, wiele prostszych dronów i precyzyjnej amunicji w obliczu wojny elektronicznej zmienia się w bezużyteczny złom. Stosowane przez Rosjan na ukraińskim froncie systemy zagłuszania miały w szczytowym okresie niszczyć tygodniowo nawet 2 tys. prostych, ukraińskich dronów.

Wykorzystywanie broni elektronicznej przeciw celom cywilnym należącym do państw niezaangażowanych bezpośrednio w konflikt jest jednak znaczną eskalacją.

Zakłócanie działania systemów GPS może przybierać jedną z dwóch form. Prostsza – jamming – polega na zagłuszaniu płynących z satelitów sygnałów przy pomocy mocniejszych transmisji na tych samych częstotliwościach wysyłanych przez naziemne nadajniki. Prowadzi to do pogorszenia lokalizacyjnych możliwości systemów nawigacyjnych lub ich całkowitego wyłączenia. Bardziej zaawansowany atak – tzw. spoofing – polega na nadawaniu fałszywych danych pozycyjnych, udających sygnały satelitarne. Poddany takiemu atakowi system podaje fałszywą lokalizację, może też być wykorzystany do sprowadzenia samolotu czy statku na niewłaściwy kurs – potencjalnie tworząc poważne niebezpieczeństwo.

Większość rosyjskich ataków zaliczała się do tej pory do pierwszej kategorii. Zach Clements odkrył jednak co najmniej jeden rosyjski nadajnik, który prowadzi spoofing. Poddane jego działaniu systemy nawigacji informują pilota, że jego maszyna znajduje się około kilometra od lotniska w Smoleńsku.

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) uznały zakłócenia za „poważne zagrożenie” dla bezpieczeństwa lotów. „Musimy się upewnić, że piloci i załogi samolotów potrafią zidentyfikować zagrożenia i wiedzą, jak na nie reagować, by bezpiecznie wylądować” – stwierdził szef EASA Luc Tytgat. „W dalszej perspektywie musimy dostosować wymogi certyfikacji systemów nawigacji i lądowania”.