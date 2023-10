Migranci i wybory sprawiły, że kolejne państwa Europy wprowadzają kontrole na granicach. Właśnie dołączyła do nich Polska

W Chochołowie zaczęło się od wypadku drogowego. Słowacki kierowca, prowadząc w mroku, nie zauważył ciemnozielonej, nieoświetlonej barykady, którą polska Straż Graniczna po północy przegrodziła drogę. Wjechał w nią z impetem.

W Leluchowie tej samej nocy mieszkańcy zablokowali graniczny most. Około 150 handlarzy z targu, na który przyjeżdżają niemal wyłącznie Słowacy, kupiło już towar na kolejny dzień – owoce i surowe mięso. Nikt ich nie uprzedził o zamknięciu przejścia.

Przez Konieczną akurat przechodził redyk, czyli stado owiec wracające na Podhale z letniego wypasu. Od lat przepędzano je przez fragment Słowacji, bo tak krócej. Teraz drogę zagrodzili im żołnierze z długą bronią. Owce postały przez chwilę przed nimi – postały i pobeczały – po czym poszły dalej. Przepisowo, polską stroną.

Kostki domina

Tak z bliska wyglądała granica Polski ze Słowacją przez pierwsze dwa dni po wprowadzeniu przez rząd w Warszawie tymczasowych kontroli. Od 4 października można ją przekraczać samochodem tylko w 9 miejscach (pieszo – w 10 dodatkowych). Gdzie indziej, w tym na szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych, granica jest oficjalnie zamknięta.

Kontrole mają potrwać do 13 października, ale trudno sobie wyobrazić, by na dwa dni przed polskimi wyborami ich nie przedłużono. Oficjalny powód wprowadzenia ograniczeń – wzmożony ruch migrantów w kierunku Niemiec – stał się bowiem głównym tematem kampanii. Nie tylko u nas.

Zaczęło się właśnie od Niemiec, gdzie na podstawie przesłuchań osób składających tam wnioski o azyl (tylko w tym roku było ich już ok. 205 tys.) okazało się, że coraz częściej wybierają oni drogę prowadzącą przez Czechy lub Polskę. Równocześnie Austria – dotąd ważne państwo tranzytowe na tzw. szlaku bałkańskim – zaostrzyła politykę migracyjną i sama zaczęła rejestrować więcej azylantów. A ponieważ europejskie granice to system naczyń połączonych i to, co dzieje się na jednej, zawsze odbija się na kolejnej, pod presją sąsiadów znalazły się Czechy. I jeszcze w 2022 r. wprowadziły kontrole na granicy ze Słowacją.

W ten sposób niewielka Słowacja, dotąd państwo na uboczu szlaków migracyjnych, stała się nieoczekiwanie głównym krajem tranzytowym.

– Temat migracyjny pojawił się u nas po dłuższej przerwie – tłumaczy Tomáš Strážay, politolog i dyrektor think tanku Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA). – Nie było tu wielu migrantów, obywatele nie mieli z nimi bezpośredniego doświadczenia. Wbrew przesadnej retoryce polityków migranci nie byli i nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Słowacji. Nie słyszałem o przypadku, aby migrant zagroził naszemu obywatelowi.

Obraz

Spośród ponad 25 tys. migrantów, którzy podróżowali przez Słowację od stycznia, wniosek o azyl złożyły tu tylko dwie osoby. Ale o atrakcyjności tego kierunku zadecydowała nie tylko geografia. Władze w Bratysławie wydają bowiem podróżującym tzw. zaświadczenia pobytu. Nie mają one wprawdzie mocy prawnej poza Słowacją, ale mogą się jawić jako coś w rodzaju legalizacji pobytu w Unii Europejskiej. Oraz jako „przepustka” do Niemiec.

– Niektórzy eksperci wskazywali na to, że może to w jakiś sposób przyciągać migrantów. Zatrzymywali się tu dłużej, wożono ich do urzędów; oni sami liczyli, że w dalszej drodze przez Austrię do Niemiec taki dokument zadziała na ich korzyść – mówi Krzysztof Dębiec, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

B ó jka w aucie

To właśnie o sprawę tzw. pozwoleń pobytu pobili się we wrześniu, w apogeum słowackiej kampanii wyborczej, były premier Igor Matovič i były szef MSW Robert Kaliniak. Ten pierwszy przyjechał samochodem oblepionym swoimi hasłami i przez megafon mówił, że to obecny rząd odpowiada za wydawanie tych pozwoleń.

Ważnym momentem tamtej kampanii była też wizyta Roberta Fico – szefa partii SMER, która ostatecznie wygrała wybory – w obozie przejściowym dla migrantów w miejscowości Veľký Krtíš na południu kraju. Panowały w nim fatalne warunki sanitarne. Obóz powstał też bez poinformowania władz gminy.

Krzysztof Dębiec: – Rząd wynajął po prostu kawałek hali od lokalnego przedsiębiorcy, nie informując go nawet, w jakim to czyni celu. Wywołało to wrażenie, że rząd próbuje coś przed ludźmi ukryć. W ten sposób na ostatniej prostej kampanii Fico sięgnął po swojego wyborczego „pewniaka” – na hasłach antymigracyjnych wygrał już wybory w 2016 r. Później, jako jedyny przywódca państwa Grupy Wyszehradzkiej, przystał na unijne ustalenia dotyczące mechanizmu relokacji i przyjął minimalną liczbę uchodźców niezbędną do tego, żeby uniknąć sporu z Komisją Europejską. A żeby odwrócić od tego uwagę Słowaków – wysłał patrole na osiedla romskie.

Obraz

Choć politycy wskazują na problem migracji, żadne z państw na „nowej trasie bałkańskiej” nie przedstawia jednolitych, wiarygodnych statystyk. Nie da się na podstawie samych liczb ocenić skali zjawiska migracji przez Słowację. Wiadomo, że wzrasta. Ale o ile?

– To prawda, jest problem z oceną skali problemu – przyznaje Tomáš Strážay. – Różnica z latami poprzednimi polega na tym, że migranci stali się widoczni na ulicach. I chodzi już nie tylko o dworzec w Bratysławie, także o mniejsze miejscowości. Dla Słowaków to nowość, a bezpośrednie doświadczenie odgrywa większą rolę niż liczby.

Już po wyborach, 5 października, Bratysława wprowadziła kontrole na granicy z Węgrami.

Liczba migrantów trafiających na Słowację zwiększyła się m.in za sprawą poluzowania kontroli przez Węgrów – w głębi kraju, ale i na samej granicy z Serbią – jeszcze wiosną tego roku. Od tego czasu Węgry zwolniły z aresztów i więzień ok. 1,4 tys. przemytników ludzi.

– Powody takich decyzji mogą być dwa – mówi Dębiec. – Na pierwszy zwracają uwagę liberalni politycy słowaccy. Oskarżają oni Orbána o ingerencję na rzecz jego sojusznika, jakim jest Fico. Dla niego pojawienie się tematu migracyjnego było oczywistą korzyścią. O drugim mówią słowaccy eksperci: ich zdaniem jest to element większej gry Budapesztu o fundusze unijne. „Mogę uszczelnić te granice, ale potrzebuję waszych pieniędzy. A jeśli ich nie dostanę...”, zdaje się grozić węgierski premier.

Zdaniem Strážaya, politycy w całym regionie próbują uzasadnić, że są obrońcami ludzi i narodowych interesów: – Z tego wynika skala i pewna demonstracyjność kontroli, które wprowadziła strona polska. Inaczej niż Czesi czy Austriacy, Polacy zamknęli niektóre przejścia. Jeśli tak pozostanie dłuższy czas, zostanie to odebrane bardzo negatywnie przez mieszkańców po obu stronach granicy – mówi słowacki analityk.

Pościg i bunt

– W miniony czwartek mieliśmy pościg – mówi ppor. Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. – W Zwardoniu nasz funkcjonariusz wytypował samochód do kontroli, podał sygnał do zatrzymania się, kierowca przyspieszył i potrącił lusterkiem funkcjonariusza. Pojazd zatrzymano po kilkuset metrach. Kierowca podjął próbę ucieczki pieszo, ale złamał nogę spadając ze skarpy. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie. W busie, którym kierował, zatrzymano dziewięciu cudzoziemców, prawdopodobnie obywateli Syrii.

Rzecznik wymienia kolejne dwa incydenty: tego samego dnia w okolicach wsi Jaworzynka, blisko styku granic Polski, Słowacji i Czech, zatrzymano siedem osób, które przeszły przez zieloną granicę. – Inna, dwudziestoczteroosobowa grupa została zatrzymana przez policjantów w Wiśle. To również prawdopodobnie Syryjczycy – mówi ppor. Mościcki. – Zatrzymano też kierowcę, obywatela Ukrainy, który ich przewoził.