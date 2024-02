Pogrzeb transpłciowej aktywistki wywołał skandal w Kościele. Czy słusznie?

W 2011 r. przyznano jej prawo stałego pobytu w USA, w 2022 r. otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Była autorką książek o problemach osób transpłciowych, aktorką w spektaklach i filmach realizowanych przez środowisko LGBT w Nowym Jorku i współorganizatorką protestów antywojennych organizacji Żydowski Głos dla Pokoju. Zmarła 6 lutego 2024 r.

Święta dziwka

Na jej pogrzeb do katedry przyszło ponad tysiąc osób, wśród których najbardziej rzucały się w oczy – strojem i zachowaniem – osoby transpłciowe. Przed ołtarzem, obok trumny, wisiał portret zmarłej w złotej aureoli z napisem: „Święta Matka Dziwka”, wezwania modlitwy wiernych nawiązywały do postulatów środowisk LGBT, wspomnienia bliskich Cecilii, w tym jej partnera, przerywane były oklaskami i skandowaniem imienia zmarłej. Największy aplauz wzbudziło nazwanie jej „wielką dziwką, świętą Cecilią, matką wszystkich dziwek”.

W czasie śpiewu „Ave Maria” jeden z uczestników ceremonii rozpoczął, z okrzykiem „Ave Cecilia”, spontaniczny taniec przed ołtarzem i wśród wiwatującej publiczności. Trwający ponad godzinę film z uroczystości można obejrzeć w Internecie. Relacje z pogrzebu, z najbarwniejszymi fragmentami, pokazały największe stacje telewizyjne. Wybuchł skandal.

Szminki i koronki

Do arcybiskupa Nowego Jorku i proboszcza katedry zaczęli dzwonić oburzeni wierni. Katolickie media i portale społecznościowe pisały o profanacji katedry i bluźnierstwach. Przypominano, że Cecilia Gentili była ateistką (sama się tak określiła, choć przyznawała też, że modli się do Boga), która nie tylko nie porzuciła grzesznego życia, ale do końca je afirmowała i nim się szczyciła. Krytykowano celebransa za to, że używał żeńskich zaimków w stosunku do osoby, która była metrykalnie mężczyzną, i że nie panował nad sytuacją. Chwalono proboszcza za decyzję o odprawieniu nabożeństwa ekspiacyjnego, choć domagano się aktu jeszcze większej rangi – ponownej konsekracji sprofanowanej świątyni.