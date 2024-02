Czy Watykan zmienia podejście do aborcji, antykoncepcji oraz in vitro?

Tłumaczenie przewodniczącego, że powołani specjaliści nie będą wypowiadać się w kwestiach etycznych, nie wszystkich przekonało. Zwłaszcza że w materiałach z prac Akademii zaczęły pojawiać się niepokojące dla zwolenników starego porządku treści, np. sugestie, że metoda in vitro oraz antykoncepcja mogłyby – w niektórych sytuacjach – zostać uznane za dopuszczalne.

„Wypowiedzi Papieskiej Akademii Życia nie stanowią Magisterium Kościoła” – tłumaczy abp Paglia. Choć nie zaprzecza, że mogą mieć wpływ na reinterpretację doktryny, dokonywaną wraz ze zmieniającym się kontekstem naukowym i kulturowym.

Zmiana epoki

Obrona życia „od poczęcia do naturalnej śmierci” nie może ograniczać się – zdaniem Akademii i jej przewodniczącego – tylko do tych dwóch momentów: początku i końca. Warunki życia – głód, wysoka śmiertelność dzieci, brak dostępu do wody i opieki medycznej – również muszą znaleźć się w polu zainteresowania Kościoła i działaczy pro-life. Ważne stają się też problemy przedtem nieznane, a pokazujące zmianę epoki, o której mówi papież Franciszek. „Po raz pierwszy w dziejach człowiek może dokonać samozniszczenia: nie tylko przy pomocy energii jądrowej, ale też przez zmiany klimatu czy nowe technologie” – mówił Paglia. Tym ostatnim Akademia poświęciła swoje obrady w 2019 i 2020 r.

„Zajmowaliśmy się wieloma tematami – wyjaśnia przewodniczący – ale nigdy bezpośrednio kwestią antropologiczną. Tegoroczne spotkanie ma pomóc nam zrozumieć, kim jest człowiek”. To pytanie nurtuje nas od wieków, ale dziś nabiera nowego, ponadfilozoficznego wymiaru. W epoce sztucznej inteligencji, która człowieka przewyższa i zastępuje, w czasach, gdy podział na to, co naturalne, a co sztuczne, traci sens (jak przyznał papież w przemówieniu do członków Akademii), konieczne są nowe kategorie antropologiczne. Także w Kościele, który zmian zachodzących w ludzkim życiu nie jest w stanie ogarnąć.