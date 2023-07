Papież mianował nowych kardynałów. Wśród nich – abp Grzegorz Ryś

Siedemnastu nominatów jest poniżej 80. roku życia, ma zatem prawo uczestniczyć w ewentualnym konklawe. Trzy nominacje są honorowe, gdyż dotyczą duchownych powyżej 80. roku życia. Tym razem większość nominatów (aż 9) pochodzi z Europy. Papież uhonorował kapeluszem kardynalskim też kilka ważnych stolic: Jerozolimę, Madryt, Kapsztad, Hongkong, Bogotę oraz trzech współpracowników z Kurii Rzymskiej: prefekta Dykasterii ds. Biskupów – Amerykanina abp. Roberta Francisa Prevosta, prefekta Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich – Włocha abp. Claudio Gugerottiego oraz nowego prefekta Dykasterii Nauki Wiary – Argentyńczyka abp. Víctora Manuela Fernandeza.

Są też nominacje nietypowe – np. kardynałem został biskup pomocniczy Lizbony Américo Manuel Alves Aguiar i dwóch zakonników: przełożony generalny salezjanów ks. Ángel Fernandez Artime z Hiszpanii i bez prawa udziału w konklawe spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires kapucyn o. Luis Pascual Dri. Aż trzema nominacjami kardynalskimi papież wyróżnił swoją ojczyznę – oprócz tego ostatniego i nowego prefekta Dykasterii Nauki wiary kardynałem został arcybiskup Cordoby – jezuita Ángel Sixto Rossi.

Do nominacji spoza tradycyjnego klucza należy także kapelusz kardynalski dla abp. Rysia. Archidiecezja łódzka jest stosunkowo młodą diecezją – ustanowioną w 1920 r., a metropolią dopiero od 2004 r. – i nigdy nie należała do stolic kardynalskich.

Abp Grzegorz Ryś urodził się w Krakowie w 1964 r. Jest związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neokatechumenalną. W 1988 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie oraz ukończył Wydział Historyczny Papieskiej Akademii Teologicznej, z którym związała się następnie praca naukową. W latach 2007-2011 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskie. W 2011 został biskupem pomocniczym w Krakowie, a 2017 r. Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim, gdzie wprowadził m.in. doroczne rekolekcje kapłańskie i rekolekcje wielkopostne dla młodzieży „Arena Młodych”, w których uczestniczy co roku kilka tysięcy młodych ludzi.

Jego homilie i konferencje rekolekcyjne cieszą się dużym zainteresowaniem w internecie. Był komentatorem w radiu i telewizji pielgzymek do Polski Jana Pawła II, a po jego śmierci współorganizował czuwania. Napisał też rozważania Drogi Krzyżowej, którą odprawiał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie.

Abp. Ryś w swojej pracy naukowej nie unikał kłopotliwych dla Kościoła tematów: habilitację poświęcił osobie Jana Husa, ma na koncie też historyczne monografie o inkwizycji i celibacie kapłańskim. W 2011 r. po śmierci abp Józefa Życińskiego przejął w „Tygodniku Powszechnym” jego rubrykę „Okruchy Słowa”. Od tego czasu co tydzień na naszych łamach publikowany jest komentarz łódzkiego arcybiskupa do Pisma Świętego. Ostatnio Franciszek w ramach własnej puli nominacji mianował abp. Rysia członkiem zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego synodalności, który obradować będzie w Rzymie w październiku.

