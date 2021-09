Opłacalna dobroć

Pod koniec sierpnia do położonego nad jeziorem Wiktoria miasta Entebbe, na tamtejszym, największym w Ugandzie lotnisku, wylądował samolot z niecodziennymi gośćmi. Na jego pokładzie przyleciało do Afryki pół setki Afgańczyków. Uciekli z z ojczyzny, w której władzę przejęli religijni fanatycy, talibowie.

Uchodźcy mieli powody, by obawiać się o życie – przez ostatnie 20 lat współpracowali z okupującymi Afganistan Amerykanami i obawiali się, że talibowie uznają ich za zdrajców i kolaborantów. W zależności od tego, kto i jak rachuje, liczbę Afgańczyków, którzy z powodu współpracy z Zachodem mogą obawiać się o swoje bezpieczeństwo pod rządami talibów i należałoby ich wywieźć z kraju, szacuje się od stu tysięcy (tak liczy amerykański rząd) do prawie pół miliona (organizacje pomocowe) ludzi. ONZ przewiduje, że tak czy siak do końca roku co najmniej pół miliona Afgańczyków ucieknie z...