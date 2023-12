Media publiczne. Zwyciężyła logika zemsty

„Działania ministra Sienkiewicza są całkowicie bezprawne. To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa” – powiedział w czwartek w Radiu Zet prezydent Andrzej Duda, komentując środowe zmiany w mediach publicznych, dokonane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jeszcze w środę Duda, w związku ze zmianami w TVP, Polskim Radiu i PAP, apelował do premiera Tuska o „respektowanie polskiego porządku prawnego”.

Działania prezydenta w tej sprawie nie wykraczają jednak na razie poza apele i opinie, o co zresztą liderzy PiS mają do prezydenta pretensje. Oni sami są w rewolucyjnym amoku „obrony demokracji” i „obrony wolności słowa”. Dali temu wyraz ponownie w czwartek rano w Sejmie, nie dopuszczając do głosu Romana Giertycha i zmuszając marszałka Szymona Hołownię do ogłoszenia przerwy. Wcześniej posłowie PiS blokowali jak mogli – i starają się robić to nadal – przejmowanie władz mediów publicznych przez nowe, powołane przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza władze.