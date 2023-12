Woronicza, czyli Kapitol po polsku

Wydarzenia wokół mediów publicznych cały czas się toczą, nie można przewidzieć, czy nie dojdzie jeszcze do jakiegoś zwrotu w tej sprawie. Tym niemniej przywołane na wstępie porównanie do ataku na Kapitol ze stycznia 2021 roku wydaje się adekwatne. Różnica może polega jedynie na tym, że okupujący gmach TVP posłowie PiS zachowują się w dużo bardziej cywilizowany sposób niż zwolennicy Donalda Trumpa. Poza tym mają prawo do protestu w tej formie, mają też częściowo po swojej stronie literę prawa. Bo rzeczywiście, by do końca zgodnie z prawem przeprowadzić zmiany w mediach publicznych, należałoby zmienić ustawę o Radzie Mediów Narodowych, a być może także ustawę o radiofonii i telewizji. Okazało się to niemożliwe w najbliższym czasie, więc nowa władza dogadała się z menedżerami wysokiego szczebla w TVP i ze spółką ochroniarską. Dostęp do pomieszczeń z odpowiednimi kablami do odłączenia przyniósł szybszy skutek niż zmiany prawne, choć faktem pozostaje, że nie tak się to powinno odbywać w demokratycznym państwie.

Tyle że to sam PiS doprowadził do tak wielkiego upolitycznienia mediów publicznych, zwłaszcza TVP i Polskiego Radia, że stało się to oczywistym naruszeniem niektórych zapisów ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązujących media do rzetelności i obiektywizmu. A naruszenie ustawy daje organowi właścicielskiemu spółek medialnych prawo do tego, żeby podjąć interwencję.

W 2007 roku, gdy PiS poprzednio oddawał władzę, nikt nie robił „zamachu” na media publiczne. Bo też zupełnie inaczej one wyglądały, a sprawujący wtedy z rekomendacji PiS i prezydenta funkcję prezesa TVP Andrzej Urbański był jednym z lepszych prezesów. Jednak w ciągu ostatnich ośmiu lat zarówno działalność TVP, jak i Polskiego Radia (a mniej PAP), stały się karykaturą mediów publicznych.

PiS powinien mieć świadomość, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.