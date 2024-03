Co wynika z zamachu pod Moskwą: terroryści i blamaż służb Putina [Tematy Tygodnika]

Około 140 osób zabitych, kilkadziesiąt zaginionych, sto kilkadziesiąt rannych – to ofiary ataku terrorystycznego, do którego doszło 22 marca w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Putin lansuje tezę o rzekomym „ukraińskim śladzie”. Co się wydarzyło pod Moskwą i jakie będą skutki zamachu?