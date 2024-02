Nowe otwarcie dla literatury: Jankowicz ma posprzątać po Glińskim

W zeszłym tygodniu (22 lutego) minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał Grzegorza Jankowicza na funkcję pełnomocnika ds. połączenia Instytutu Książki i Instytutu Literatury.

Grzegorz Jankowicz, aktywista literacki, eseista i redaktor, był do lutego 2024 r. dyrektorem programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego i dyrektorem programowym współorganizowanego przez naszą fundację Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada.

Instytut Książki powstał w 2004 r. i do 2016 r. był prężnie działającą organizacją, odnoszącą wiele sukcesów, przede wszystkim na arenie międzynarodowej (był to podstawowy cel, dla którego IK powstał). Liczne programy stypendialne, dotacje do projektów translatorskich i wydawniczych oraz dbanie o obecność polskiej literatury na światowych rynkach (choćby poprzez przyznawaną od 2005 r. Nagrodę Transatlantyk dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą) przełożyły się na rozpoznawalność i budowanie marki polskiej kultury.