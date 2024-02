Siri Hustvedt, pisarka: Istnieje dobra i zła literatura. Niektóre historie jedynie wzmacniają banały. Ale są też opowieści, które pozwalają inaczej spojrzeć na świat | Natura przyszłości

Cykl rozmów „Natura przyszłości” to autorska seria towarzysząca Festiwalowi Conrada, w której Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu, rozmawia z pisarkami, dziennikarzami, filozofkami i innymi twórcami, rozważając niezliczone wątki kryjące się za tytułem cyklu.

Pełna transkrypcja rozmowy

Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Jankowicz i jestem dyrektorem programowym Festiwalu Conrada. To ostatni odcinek pierwszej serii wywiadów w cyklu o tytule „Natura przyszłości”. Cykl powstał jako uzupełnienie Festiwalu Conrada, ale w tym roku zmienił się w niezależny projekt, który prezentuje pisarki, pisarzy i ich dzieła. Moją gościnią jest Siri Hustvedt, przyjaciółka Festiwalu Conrada. Dzień dobry, Siri.

Dzień dobry. Miło cię widzieć.

Cieszę się, że w tym roku gościsz na Festiwalu. Siri Hustvedt to pisarka znana na całym świecie. Jest autorką siedmiu powieści i kilku zbiorów esejów. Opublikowała też tomik poezji oraz wiele artykułów w czasopismach naukowych. Na Uniwersytecie Columbia uzyskała doktorat z literatury angielskiej. Jej prace przetłumaczono na ponad trzydzieści języków. Po polsku wydano chyba wszystkie jej książki beletrystyczne. Ostatnia, „Wspomnienia przyszłości”, została wydana w naszym kraju kilka tygodni temu. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, Siri.

Dziękuję za zaproszenie.

Twoja twórczość jest bardzo różnorodna, zarówno pod względem formy, jak i treści. Spośród wielu tematów, które porusza, wybrałem jeden: nabieranie siły przez bohaterki twoich powieści. To siła wypływająca z intelektu, wiedzy, doświadczenia, wrażliwości oraz tego, co określiłbym jako nieustanną walkę o wyzwolenie się z ograniczeń społecznych. Wydaje mi się, że temat nabierania siły i wyzwolenia siebie jest szczególnie istotny w twojej ostatniej powieści, którą już przywołałem: „Wspomnieniach przyszłości”. Chciałbym zadać ci kilka pytań na jej temat, chociaż będziemy rozmawiali nie tylko o niej. Pozwól, że zacznę od pytania o intrygujący paradoks, który pojawia się w tytule. Czym w tej historii są wspomnienia przyszłości? W jaki sposób różne czasy – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – łączą się w doświadczeniu narratorki i głównej bohaterki twojej powieści?

Oczywiście nie pamiętamy przyszłości, więc można powiedzieć, że tytuł… jest absurdalny. Ale właśnie o taki efekt mi chodziło. Potrafimy wyobrazić sobie przyszłość jedynie poprzez czerpanie z przeszłych doświadczeń. Powieść ma poniekąd formę dialogu między starszą i młodszą wersją bohaterki. Starsza znajduje notes i zapiski, które powstały, gdy w wieku dwudziestu trzech lat przeprowadziła się do Nowego Jorku. W książce ma miejsce konfrontacja przeszłości i teraźniejszości. Dwóch wersji bohaterki. Młodość w swej naturze… – w tym wieku mogę to powiedzieć – a więc bycie młodym oznacza, że masz przed sobą otwartą przyszłość i wiele możliwości, a przynajmniej wierzysz, że je masz. W wyobraźni w sposób ciągły wypełniasz tę przestrzeń, którą widzisz jako młoda osoba. Starsza narratorka wspomina swoją młodość i tę obietnicę przyszłości z wielką przyjemnością. W pewien sposób ta starsza osoba wspomina obietnicę przyszłości, którą widziała dawniej. Na tym polega złożoność sytuacji. I rzeczywiście, jednym z poruszanych zagadnień jest przyszłość jako fikcja. Nigdy nie żyjemy w przyszłości. Ona ciągle odsuwa się w czasie. Co więc robimy? Wyobrażamy ją sobie. Oczywiście wyobraźnia też jest częścią pamięci. Nasze wspomnienia o przeszłości nie są idealnie wierne. Nie ma śladów pamięciowych, mózg nie jest dyskiem twardym. Z czasem wspomnienia się zmieniają. Zwykle dzieje się to bez udziału świadomości. Zmieniamy wspomnienia nieświadomie. Ale jesteśmy też w stanie spojrzeć na przeszłe doświadczenia z innej perspektywy. Tytuł jest złożony.

I bardzo inspirujący. To także książka o zmianach, jakie z biegiem czasu zachodzą w naszej psychice i ciele. O tym, jak doświadczamy siebie, innych i otaczającego nas świata. To historia o przemianach. Częściowo świadomych, a częściowo nieuchronnych, wynikających z upływu czasu. Co sądzisz o zmianach, jakie zachodzą w nas w ciągu życia? Zmianach, jakich doświadczamy w naszej świadomości, w naszym nastawieniu do świata i innych ludzi?

Bardzo podziwiam prace filozofa biologii Johna Dupré. Mówi on o organizmach, którymi przecież też jesteśmy, w ten sposób: organizmy nie są obiektami, lecz procesami. Bardzo podoba mi się ta myśl. Sądzę, że takie podejście można zastosować do wszystkich istot żywych. Uważam, że warto myśleć o nas nie jako o statycznych obiektach, lecz jako o podróżnikach, którzy ciągle są w drodze. Biologicznie jest to prawda. Myślę, że to prawda również z punktu widzenia psychologii i socjologii. Wydaje mi się, że otwartość na to, co, jak sądzę, jest prawdą – że jesteśmy czymś zmiennym, a nie stałym – jest tym czynnikiem, który pozwala nam się zmieniać. Nie zachodzą one, gdy myślimy o sobie jako o „ostatecznej wersji siebie”. Wiele osób tworzy mitologie na swój temat. Rodziny tworzą mitologie określające, kim ktoś jest, jakbyśmy byli stałymi istotami, które tylko poruszają się w czasie. Istotami, które przychodzą na świat, idą przez życie i umierają. Ja uważam, że ludzie to bardziej elastyczne istoty. Samo uznanie takiego podejścia rodzi pewną otwartość na zmianę i transformację.

Proces zmian, który opisujesz, jest złożony. Obejmuje wiele sfer nas samych, naszych doświadczeń i istnienia. Nasze ciało odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę. Gdy czytałem „Wspomnienia przyszłości”, przypomniał mi się twój esej, w którym zacytowałaś fragment „Fenomenologii percepcji” autorstwa Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Oto on: „Rolą ciała jest umożliwienie metamorfozy”. Jak to rozumiesz?

Merleau-Ponty to jeden z moich idoli. Cytowałam go dość często. Mówi o ludziach w ten sposób: nie chodzi o to, że jestem, ale o to, że mogę. Krytykuje w ten sposób podejście Kartezjusza. Nie zgadza się z tezą: „Myślę, więc jestem”. Mówi: „Mogę, więc jestem”. Merleau-Ponty w swoim „mogę” uwzględnia podmiot cielesny. Kogoś, kto porusza się w przestrzeni. Kto czyni. Dokonuje odkryć, robiąc różne rzeczy. Myślę, że on nie neguje tego, co określamy psychiką. Istnieje rzeczywistość psychologiczna. Dlatego on nazywa ludzi podmiotami wcielonymi. Nie rozdziela ciała i umysłu. Był dla mnie bardzo ważny. Bo czytanie go pomogło mi określić się na nowo w kategoriach ciała i umysłu.

Zawsze przykładasz dużą wagę do roli ciała – naszego organizmu – w procesach, których jesteśmy częścią. Pamiętam, jak kiedyś opowiedziałaś historię niejakiego Phineasa Gage’a. W 1849 roku miał wypadek. Gage był kierownikiem budowy kolei. Metalowy pręt przeszył mu lewy policzek, przeszedł przez mózg i wyleciał przez czubek głowy. Przeżył. Ale się zmienił.

Tak. Niesamowite.

Stał się impulsywny i agresywny. Stracił starego siebie. Ta historia prześladowała cię przy pisaniu, bo sugeruje, że życie moralne można zredukować do kawałka tkanki mózgowej. Co dziś sądzisz na ten temat?

Dużo się dowiedziałam na temat mózgu od czasu, gdy pierwszy raz czytałam historię Phineasa Gage’a. To było dekady temu. Prawda, prześladowała mnie. Ale muszę przyznać, że popełniłam pewien błąd w myśleniu o moralności. Gage stracił instynkt moralny, co było straszne. Wcześniej myślałam o tym, o mózgu, nieco naiwnie. Zakładałam, że mózg nie rozwija się z czasem. To łączy się z wcześniejszym tematem. Mamy w mózgu wrodzone struktury. Mózg rozwija się przed naszymi narodzinami, gdy znajdujemy się w macicy. Ale rozwija się nadal po naszym narodzeniu. Dlatego założenie, że to wszystko jest stałe, że istnieją części mózgu, które można powiązać z konkretnymi funkcjami, coraz częściej jest podważane. Całe skumulowane do tamtej pory rozumienie etyki biednego Phineasa Gage’a można było do pewnego stopnia zlokalizować w płatach czołowych jego mózgu. Ich część została zniszczona, co zmieniło osobowość Gage’a. Ale to nie znaczy, że… mózg jest statycznym bytem. Że gdy dziecko się rodzi, funkcje moralne znajdują się tu, a pamięć tam. To nie jest prawidłowy sposób myślenia o tych kwestiach. Ale musiałam wiele się nauczyć, żeby to zrozumieć. W pewien sposób Phineas Gage stracił też czas swojego rozwoju.

W swoim tekście o bólach głowy napisałaś, że migreny stały się częścią twojego życia. Przyjęłaś wobec nich postawę filozoficznej rezygnacji. Na początku z nimi walczyłaś, ale w końcu je zaakceptowałaś. Napisałaś też, że to nieamerykańskie podejście, bo twoja kultura nie zachęca nikogo do akceptowania przeciwności. – Amerykanie zwykle wypowiadają wojnę rzeczom, które ich męczą. Ale w twoim doświadczeniu, w tej zmianie podejścia, chodziło o to, by poczuć się lepiej i stać się silniejszą. Chodziło o nabieranie siły.

Tak. I to naprawdę ciekawe. Oczywiście ma to odniesienie do chorób przewlekłych. Jeśli ktoś zmaga się ze śmiertelną chorobą, która nieuchronnie prowadzi do śmierci, pewnie jest inaczej. Od dziecka miewam migreny. Ale z czasem mi się polepszyło. Pojawiają się od czasu do czasu, a nie ciągle. Ale pomyślałam, że w mojej podróży, związanej z migrenami, chodziło raczej o dopasowanie niż o walkę. Zaakceptowanie faktu, że cierpię na migreny, że mam tego typu problemy neurologiczne, pomogło mi. W pewien sposób pomogło mi to ograniczyć dotkliwość choroby. Myślę, że tak jest z wieloma przewlekłymi schorzeniami. Jeśli akceptujesz, że w twoim życiu jest coś, co zawsze w nim będzie, jest to zdecydowanie lepsze niż panika czy próby walki i traktowanie tego jak zewnętrznego wroga. Ponieważ to część ciebie. Część twojej narracji. Historii, które opowiadamy sobie na temat tego, kim jesteśmy. Z tego można czerpać siłę. Powiedziałabym, że nie chciałabym się ich pozbyć. Zmiany percepcji towarzyszące migrenom, których często doświadczałam, są ciekawe. Przed migreną lub podczas niej pojawia się pewna wrażliwość zmysłów. To również było dla mnie interesujące. I chyba stało się częścią… nie jestem pewna, czy mojego charakteru, czy może po prostu ciała. Czasem zastanawiam się, czy to nie wpłynęło na moją decyzję o tym, by zostać pisarką.