„Możesz odłożyć telefon i porozmawiać z nami?”. Seniorzy uzależnieni od smartfonów

Uzależnieni

Pani Leokadia przeżyła w małżeństwie 43 lata. – W bardzo szczęśliwym – dodaje. To jedno z niewielu wspomnień, których nie utraciła. Choruje na demencję, początkowo zdiagnozowano u niej depresję. – To było zaraz po śmierci taty, więc nie wydało nam się dziwne – opowiada jej najmłodsza córka Patrycja.

Pani Leokadia uwielbiała jeździć z mężem na wycieczki rowerowe, wieczorami grali w warcaby, rozwiązywali krzyżówki lub oglądali teleturnieje, rywalizując na punkty. Nad barkiem zawsze leżał zeszyt, w którym notowali wyniki małżeńskich potyczek. – Chcieliśmy, aby mama wróciła do formy. Kupiliśmy jej smartfona, by mogła utrzymywać z nami kontakt, śledzić sukcesy wnuków. Sama wgrałam jej sudoku na telefon. Liczyłam, że przypomni sobie dobre rzeczy. Chciałam, żeby pozostała sprawna umysłowo, bo fizycznie słabła – mówi dalej Patrycja. Na początku działało, babcia założyła Facebooka, odnalazła znajomą ze szkoły, zaczęła komentować posty wnuków, dzieliła się rekordami w uprawie wirtualnej farmy. Ale kontakt z rodziną się urwał, a jej profil rozsyłał masę podejrzanych linków.

– Podczas odwiedzin zobaczyliśmy, że jest w złej kondycji, zaniedbana, brakuje jej leków, lodówka stoi pusta. Poprosiłam syna, żeby zabezpieczył jej konta społecznościowe i telefon przed wirusami. Po chwili przyszedł do mnie i powiedział, że babcia ma chyba problem. Tak dowiedzieliśmy się, że jest uzależniona od hazardu – mówi córka.

Od niewinnych gier i subskrypcji przeszła do internetowych kasyn. Algorytm ją wychwycił. Otrzymywała dziesiątki powiadomień, a jako dobrze wychowana czuła, że musi odpowiedzieć na każde. W pół roku straciła kilka tysięcy złotych.

Uwagę dzieci zwróciły też coraz częstsze pomyłki i luki w pamięci. – Dopiero wtedy wyszło, że mama ma demencję. Ale tak szybki rozwój choroby był podejrzany. Gdy psychiatra usłyszał o jej problemie z grami na telefon, powiedział „wszystko jasne” – mówi Patrycja. Pani Leokadia mieszka aktualnie z jedną z córek, dzieci kupiły jej telefon na duże klawisze, z którego nie można połączyć się z internetem. Z trudem z niego korzysta. Tak jak ze szczoteczki do zębów, grzebienia czy sztućców.

Maciej: – Mój ojciec przestał odbierać telefon, kiedy zmienił toporną nokię na smartfona. Ciągle był dostępy na Facebooku. Komentował każde moje zdjęcie, udostępniał obrazki z papieżem. Wyznawał miłość Maryi postami na „feju”. Wstydziłem się tego, więc go wyciszyłem, przestałem odczytywać wiadomości. Mój syn żalił się, że dziadek zaprasza do znajomych jego przyjaciół. Robił to masowo z każdym, kto zareagował na naszych profilach. Prosiłem, by przestał. Nie przestawał. Aż któregoś dnia napisała do mnie jego sąsiadka. Nie widziała go od dwóch dni, nie wysłał jej „dzień dobry” na WhatsAppie. Pojechałem tam i znalazłem go w fotelu. Zmarł z telefonem w ręku. Wysyłał komuś taki kiczowaty obrazek z różami i życzeniami. Żałuję, że nie miałem do niego więcej cierpliwości i że przez ostatnie lata prawie nie rozmawialiśmy. Był dobrym człowiekiem.

Smartfony dla wnuczek

Pan Zbigniew zdecydował się kupić smartfona kilka lat temu po wakacjach. Zabolało go, gdy od sąsiadki dowiedział się, że jego córka była z rodziną na urlopie w Afryce. Mimo że odwiedzili go przed wyjazdem, nie wspomnieli o tym. – Pomyślałem, że jestem zacofany, nie mam e-maila, w domu tylko numer stacjonarny. Nie mieli nawet jak dać znać – tłumaczy sobie tamtą sytuację. Z żalem jednak stwierdza, że niewiele się zmieniło, odkąd go ma.