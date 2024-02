Ksiądz z Kobierzyna: jak się pracuje w szpitalu psychiatrycznym

Ks. Klimek przyznaje jednak, że w ciągu 16 lat zaszły zmiany na lepsze. Także w Kościele. Wprawdzie choroby psychiczne rzadko są tematem oficjalnych dokumentów (na 32 papieskie orędzia z okazji Światowego Dnia Chorego poświęcono im tylko jedno – zrobił to Benedykt XVI w 2006 r.), ale mówi się o nich coraz więcej, zwłaszcza od czasu pandemii.

– Problemy ze zdrowiem psychicznym ma też dużo księży – zauważa ks. Jan. – Wielu ma chorych wśród swoich bliskich. To zmienia świadomość.

Zmienia ją także przekaz medialny – choroby psychiczne budzą dziś więcej współczucia i zrozumienia, choć dotyczy to przede wszystkim depresji czy zaburzeń odżywiania. Do osób cierpiących na schizofrenię i inne psychozy wciąż podchodzimy z lękiem.

Mechanizm ratunkowy

Pytam, czy się nie boi.

– Raz zostałem zaatakowany przez pacjenta. Nie fizycznie. Werbalnie, ale wyjątkowo brutalnie. Po dwóch czy trzech tygodniach ten pan przyszedł do kaplicy, by mnie przeprosić. Myślałem, że może ktoś mu kazał, ale nie. Powiedział: „Pamiętam tamto wydarzenie, wiele rzeczy się na to złożyło”. Myślę, że właśnie agresja bierze się z lęku. Oni się boją tego, co ich czeka, co noszą w sobie, przeżywają, czego nie rozumieją.

– A zamknięci na oddziałach detencji sądowej? Ci, którzy popełnili poważne przestępstwo?

– Co niedziela odprawiamy im mszę, spowiadamy. Wiem, że każdy z nich ma jakieś straszne doświadczenie, ale to przecież stało się z powodu choroby.

– Chyba że na spowiedzi dowie się Ksiądz, że ktoś symuluje – mówię.

– Pamiętam takiego chłopaka. Groziło mu siedem lat, symulował chorobę, trafił na oddział detencji. Spędził tam, o ile się nie mylę, czternaście lat. Gdyby dostał wyrok, wyszedłby może nawet po dwóch. Jakaś rewizja procesu, dobre sprawowanie. Ale został uznany za niepoczytalnego. Rodzinę wiele kosztowało, by go wyciągnąć z tego systemu. Sprawa obiła się o Strasburg. Symulowanie choroby to największy błąd. Zawsze to mówię.

Jak sobie radzić z tajemnicami, których trzeba dochować, porażkami, których – jak mówi – jest więcej niż sukcesów, cierpieniem, z jakim się spotyka?

– Jest nas dwóch. O wielu rzeczach sobie mówimy. Jesteśmy dla siebie taką superwizją. Myślę, że tego w naszej pracy brakuje najbardziej: regularnej superwizji kapłańskiej. Ważny jest też kontakt z ojcem duchowym. To taki kapłan w diecezji, który służy innym księżom wsparciem. Dla kapelanów szpitalnych to szczególnie ważne. Mam też swój wypracowany sposób. Po dniu pracy na oddziałach przychodzę do kaplicy i zostawiam wszystkie problemy Panu Jezusowi. Mówię: „Ja już nic więcej nie mogę zrobić. Ty jesteś Wszechmogący, Tobie to zostawiam”. Poza tym mam odskocznię od szpitala – uczelnię. Udało mi się nawet zrobić habilitację. Człowiek musi mieć jakieś inne zajęcie i inne środowisko, w którym odpocznie. Zatrzaśnięcie się w tym świecie może sprawić, że podzielimy los naszych pacjentów.

Dwóch jego poprzedników popełniło samobójstwo.

Powroty

Są też miłe chwile. Ludzie przychodzą podziękować.

– Wczoraj była jedna pani. Pacjentka sprzed dwóch czy trzech lat. Zamówiła kilka intencji mszalnych i ofiarowała 600 zł na piszczałkę. Zbieramy pieniądze na rozbudowę stuletnich organów, które w 2019 r. sprowadziliśmy z Holandii.

Byli pacjenci wracają też na msze i do spowiedzi. Zwłaszcza ci wyleczeni z uzależnień. Każdy sześciotygodniowy cykl leczenia kończy się trzydniowymi rekolekcjami. I na ten weekend przyjeżdżają nawet ci, którzy już dawno zakończyli terapię.

Nie wszystkich zna, nie wszystkich pamięta.

– Kiedyś pobyty w szpitalu były długie – mówi. – Niektóre nawet po 20 lat. Nie było DPS-ów psychiatrycznych, pacjenci nie mieli gdzie się podziać. Tutaj żyli. Wszyscy się znali. Teraz pobyty są krótkie. Nowoczesna psychiatria stawia na terapię środowiskową. Pacjent dziś szybko wychodzi. I równie szybko wraca.

Zakład dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie rozpoczął działalność w 1917 r. Pierwszym dyrektorem był dr Jan Mazurkiewicz, późniejszy twórca warszawskiej szkoły psychiatrycznej. Leczenie polegało w tamtym czasie na izolacji chorych, często wieloletniej. W kobierzyńskim szpitalu pacjenci mogli pracować w gospodarstwie i warsztatach rzemieślniczych, co – jak zauważono – wydłużało okresy remisji choroby.

Lata II wojny światowej to czas eksterminacji chorych psychiatrycznie. We wrześniu 1941 r. wywieziono z Kobierzyna do obozów zagłady 91 pacjentów pochodzenia żydowskiego. W czerwcu 1942 r. 535 pacjentów trafiło do Auschwitz, gdzie zamordowano ich bez wpisywania do rejestrów więźniów (bezimiennie). Pozostali chorzy, niezdolni do transportu, zostali zabici zastrzykiem fenolu na terenie placówki.

W okresie powojennym szpital nie cieszył się dobrą opinią ze względu na złe warunki pobytowe i przeludnienie. Niemniej kilka wydarzeń i nazwisk z nim związanych zapisało się w historii polskiej psychiatrii, np. otwarcie szkoły dla pielęgniarek psychiatrycznych (jej dyrektorką była Hanna Chrzanowska, dziś błogosławiona) czy założenie przez dr. Antoniego Kępińskiego pierwszej w Polsce pracowni psychologii.

Po 1989 r. rozpoczęto proces rewitalizacji parku i szpitala. W 2011 r. Urząd Marszałkowski podjął decyzję o ich sprzedaży, którą odwołał po strajku głodowym pracowników. Nowy dyrektor, Stanisław Kracik (2012-2021), dokończył modernizację szpitala, przywracając mu dawną renomę. Dziś szpital dysponuje 800 łóżkami w 15 oddziałach stacjonarnych i ponad setką miejsc w 7 oddziałach dziennych. Pracuje w nich 120 lekarzy, 360 pielęgniarek, blisko 100 psychologów i terapeutów.