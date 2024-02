Film na weekend: „How to Have Sex” to jeden z najbardziej zaskakujących debiutów ubiegłego roku

Zwycięzca sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes przynosi pogłębione, ale pozbawione moralizatorstwa spojrzenie na inicjację młodej kobiety w czasach swobody seksualnej i równouprawnienia. Oba te określenia należałoby w pewnym momencie opatrzyć grubym cudzysłowem, bo film Walker stopniowo odsłania wszelkie pozory, przekroczenia i zewnętrzne presje, jakim może podlegać dziewczyna w podobnej sytuacji. Scena, kiedy wraca nad ranem do hotelu, idąc przez opustoszały, zaśmiecony po nocnych harcach kurort, stanie się za chwilę obrazem wieloznacznym, złożonym z rozczarowania, samotności i zarazem resztek nadziei, które rychło zostaną brutalnie rozwiane. Chociaż wakacyjna zabawa będzie trwała w najlepsze, gdzieś podskórnie zarysuje się tytułowe pytanie, o co tak naprawdę chodzi w seksie. A przecież wydawało się to oczywiste: ma być przyjemnie i za obopólnym przyzwoleniem. Wnikliwość, z jaką twórczyni i aktorka obnażają ten narastający dysonans, bez żadnej fałszywej nuty, przynosi bolesny, a jednocześnie fascynujący efekt.

Trzydziestoletnia Molly Manning Walker należy do nowego pokolenia brytyjskich reżyserek, które zabłysnęły w ubiegłym roku. Do tego grona należą też Charlotte Wells znana z „Aftersun”, Georgia Oakley, czyli autorka „Blue Jean”, i Charlotte Regan, twórczyni „Georgie ma się dobrze”, przy którym Walker pracowała jako autorka zdjęć (ów coraz mniej zmaskulinizowany zawód wykonuje od prawie dziesięciu lat). Łączy je kameralny styl, unikanie gatunkowych schematów i szczególna psychologiczna wrażliwość, skoncentrowana na tym, co zazwyczaj umyka współczesnemu kinu. W przypadku „How to Have Sex” jest to szara sfera dziewczyńskiej intymności, którą jedno mikrozdarzenie potrafi naznaczyć na długie lata.