Filmy nominowane do Oscarów 2023 (i gdzie je oglądać)

Polecamy równiez popularną rubrykę Co obejrzeć w weekend, w której co piątek Anita Piotrowska rekomenduje najlepsze nowe filmy i seriale na VOD.

Lista filmów nominowanych do Oscara za nalepszy filmu 2022 roku:

Na Zachodzie bez zmian

Film YouTube: na_zachodzie_bez_zmian_oficjalny_zwiastun_netflix

Wraz z nastoletnimi bohaterami rzuconymi na zachodni front I wojny światowej jeszcze bardziej marzniemy w zalanych okopach, oddychamy z trudem w maskach przeciwgazowych, jesteśmy paleni żywcem i walcowani przez ciężki sprzęt, tracimy przyjaciół i kończyny. Film pokazuje sztafetę śmierci i nakręcony został z perspektywy niemieckiego „mięsa armatniego”.

Najbardziej znana literatura o I wojnie światowej (z wyjątkiem Jüngera, choć i on bywa wieloznaczny) należy do nurtu debunking. „Na Zachodzie bez zmian” (1,2 miliona sprzedanych egzemplarzy w Niemczech i drugie tyle w przekładzie angielskim) to najsłynniejsza powieść tego nurtu. Parę innych pod względem artystycznym było zapewne lepszych, lecz żadna nie nosiła aż tak dobrego tytułu. Służy on w dosłownym brzmieniu i w różnych jego parafrazach do dzisiaj, to zachowując, to tracąc swój ironiczny wydźwięk. Powieść od razu wzbudzała emocje i tworzyła mit; Hollywood długo nie zwlekał, pierwsza ekranizacja powstała już w roku 1930. Dzisiaj mamy na Netfliksie i w kinach kolejną, w sumie trzecią, lecz nie tylko ona odświeża utwór sprzed niemal stu lat, odczytywany od początku jako manifest pacyfizmu, i nie tylko ona każe do Remarque’a wracać - pisał Marek Bieńczyk w tekście o autorze książki, na podstawie której powstał nominowany do Oscara film.

Avatar: Istota wody

Film YouTube: avatar_istota_wody_-_zwiastun_1_napisy

Choć, oglądany w najlepszych kinach 3D, film może wizualnie zachwycić, to z pewnością produkcji nie zaszkodziłoby, gdyby twórcy nie brali jej tak serio. Mógłby ktoś wreszcie powiedzieć reżyserowi, że nie każdy jego pomysł równie dobrze sprawdza się na ekranie i czasem warto użyć wirtualnych montażowych nożyczek - pisał Jakub Majmurek w tekście poświęconym Jamesowi Cameronowi, reżyserowi filmu „Avatar: Istota wody”

Duchy Inisherin

Film YouTube: duchy_inisherin_-_zwiastun_1_napisy

Elvis

Film YouTube: baz_luhrmanns_elvis_official_trailer

Australijski reżyser Baz Luhrmann robi filmy rzadko i może dlatego nie wytraca swej energii. Jego kino działa z mocą zderzacza hadronów. Jest maksymalnie rozpędzone, elektryzujące i eklektyczne, naładowane wizualnymi pomysłami, ale też emocjami. Gdyby jednak potraktował Presleya wyłącznie jak ikonę-legendę, którą należy zrekonstruować lub zdekonstruować w imię spektaklu, jego najnowszy film, „Elvis”, byłby po prostu przeskalowanym fajerwerkiem. Tymczasem film ma ambicje, żeby być czymś znacznie więcej.

Wszystko wszędzie naraz

Film YouTube: wszystko_wszedzie_naraz_-_zwiastun_pl_official_trailer

W filmie „Wszystko wszędzie naraz” uruchomienie multiwersum nie służy jednak ucieczce od bolesnych rozliczeń z fiskusem. Tu gra toczy się o życie i bynajmniej nie to abstrakcyjne, zerojedynkowe, rodem z gier komputerowych. Chodzi o całe życie, ze swą powtarzalnością i nieprzewidywalnością, skończonością i chaosem. Jak na komedię science fiction to naprawdę dużo, a twórcy Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znani pod pseudonimem „Daniels”, okazują się się wielce oryginalnymi światotwórcami.

Fabelmanowie

Film YouTube: the_fabelmans_official_trailer_hd

Mogło wyjść z tego jeszcze jedno sentymentalne „Cinema Paradiso” czy popłuczyna po „Amarcordzie”. Wszystko przecież zaczęło się od pierwszej wizyty w kinie, kiedy to sześcioletni Sammy Fabelman zobaczył „Największe widowisko świata” Cecila B. DeMille’a i tak się przejął oglądaną na ekranie katastrofą kolejową, że postanowił odtworzyć ją w domu i sfilmować. Spielberg, reżyser dzieckiem podszyty, w jakimś sensie dalej bawi się w wykolejanie pociągów, nadal jest tamtym skautem z kamerą, rejestrującym z wypiekami gniazdo skorpionów.

Tár

Film YouTube: tar_-_zwiastun_pl_official_trailer

Top Gun: Maverick

Film YouTube: top_gun_maverick_new_official_trailer_2022_movie_-_tom_cruise

W trójkącie

Film YouTube: w_trojkacie_2022_rez._ruben_ostlund_oficjalny_zwiastun_pl_w_kinach

Na plakacie reklamującym film jedna z bohaterek wymiotuje złotem – nic dodać, nic ująć. Pasażerami tego statku pijanego są bowiem postacie obrzydliwie bogate i jakże w tym stereotypowe: rosyjski oligarcha z rodziną, brytyjski producent broni z małżonką i – na razie potencjalnie – młoda para z branży influencersko-modowej. Kino czasów kryzysu lubuje się w „zjadaniu” bogaczy, również w znaczeniu eksploatacji tematu („Wilk z Wall Street”, „Big Short”, „Parasite”, „Glass Onion”, seriale „Sukcesja” czy „Biały Lotos”). Zawsze to miło popatrzeć, jak bardzo bohaterowie należący do mitycznego „jednego procenta” są odklejeni od rzeczywistości.

Women Talking

Film YouTube: women_talking_official_trailer

„IO” Jerzego Skolimowskiego nominowany do Oscara w kategorii film międzynarodowy

Film YouTube: io_2022_rez._jerzy_skolimowski_oficjalny_zwiastun_pl_film_dostepny_na_vod

Całkowicie pominięty w werdykcie festiwalu gdyńskiego, za to z Nagrodą Jury w Cannes, atakuje zmysły i umysły, wchodząc w skórę zwierzęcia, które w naszej kulturze nie cieszy się dobrą sławą. Wystarczy wsłuchać się w język: „tyrać jak osioł”, „ośli upór”, „ośla ławka”... A jednak to nie pierwszy raz, kiedy kino przygląda się światu okiem wilgotnym i stoickim, należącym do łagodnego ssaka z rodziny koniowatych.