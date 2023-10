Izraelski „11 września”

Nie wiadomo na razie, jaką formę przyjmie izraelska reakcja. Trudno jednak wyobrazić sobie, żeby władze w Jerozolimie mogły dalej tolerować obecność Hamasu w Gazie. Należy zatem liczyć się z operacją lądową na dużą skalę, a nawet z powrotem do okupacji przez Izrael całości lub części Strefy. Wiązałoby się to w sposób nieuchronny także z ogromnymi stratami wśród palestyńskiej ludności cywilnej, a być może także z jej masowym i trwałym eksodusem (o ile Egipt, graniczący z Gazą, zgodziłby się wpuścić uciekinierów).

Nie jest jednak wykluczone, że izraelska reakcja nie ograniczy się do samej Gazy. Zwłaszcza jeśli okazać by się miało, że w ataku z 7 października był też np. ślad irański.

Kwestia odpowiedzialności

Natomiast co do polityki wewnętrznej – dopóki Izraelczykami kierować będzie głównie szok, gniew i chęć odwetu, Beniamin Netanjahu jako urzędujący premier nie ma się czego obawiać. Może nawet na tej sytuacji przejściowo zyskać, bowiem jego polityczni oponenci wyrazili gotowość wejścia do rządu jedności narodowej, a ruch protestu wobec reformy sądownictwa ogłosił tymczasowe zawieszenie wystąpień.

Jednak kiedy opadnie kurz, nadejdzie czas rozliczeń i zadawania pytań, a wówczas sytuacja premiera będzie o wiele trudniejsza. Spośród około szesnastu lat, jakie upłynęły od przejęcia władzy w Strefie Gazy przez Hamas, Netanjahu sprawował władzę przez lat trzynaście. Nie ma więc wątpliwości, na kim ciąży polityczna odpowiedzialność za tę katastrofę.

Skutki doraźne, skutki długofalowe

W wymiarze polityki zagranicznej wydarzenia z 7 października z pewnością doraźnie poprawią relacje izraelsko-amerykańskie (napięte w ostatnich miesiącach z powodu kontrowersyjnej reformy sądownictwa) i zdecydowanie oddalą perspektywę normalizacji izraelsko-saudyjskiej, o której wiele w ostatnich miesiącach spekulowano.

Są to jednak tylko skutki doraźne. Na najważniejsze pytanie – a mianowicie: jak to, co się wydarzyło, wpłynie na sytuację regionalną, a zwłaszcza przyszłość konfrontacji izraelsko-irańskiej – trudno na razie odpowiedzieć.