Po ataku Hamasu na Izrael: Rosja próbuje pozyskać przychylność państw arabskich

Słowa Putina to bezpośrednia odpowiedź na poparcie, jakiego Waszyngton udzielił Izraelowi. Rosja próbuje obsadzić się w roli jedynego sprawiedliwego, który wykonuje postanowienia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i zawsze stosuje się do przepisów prawa międzynarodowego (sic!). Kreml nie potępił Hamasu (sekretarz prasowy odparł, że Rosja nadal analizuje sytuację), ponadto oczekuje na wizytę prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa. To jeden ze sposobów pozyskania przychylności państw arabskich dla rosyjskiej polityki.

Skoro Amerykanie popierają otwarcie Izrael i nawet zaczęli już dostarczać tam broń, to torpedujący na każdym kroku zachodnią politykę Putin wyciąga z rękawa propalestyńską kartę. To ważne także w kontekście wojny w Ukrainie – Waszyngton zabiegał o większe zaangażowanie państw regionu na rzecz pomocy dla Kijowa, Rosja udaremniała te zabiegi, teraz być może będzie to jeszcze łatwiejsze.

Jak teraz postąpi Izrael?

Moskwa zapewne liczy, że dotychczas powściągliwa pozycja rządu Netanjahu wobec pomocy Ukrainie co najmniej nie ulegnie zmianie. Ale to rzecz niepewna: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (niewątpliwie zaniepokojony tym, że konflikt w Strefie Gazy odciąga uwagę świata od wydarzeń w jego kraju) wybiera się do Izraela, a Putin się tam nie wybierze. Więc pytanie o stosunek Izraela do wojny w Ukrainie pozostaje otwarte.

W koncercie ważnych graczy w regionie swoją partię ma też do wykonania Iran. Politolog Konstantin Eggert w wywiadzie dla „The New Times” mówi: „Putin dawno nie miał tak dobrej passy. Biorąc pod uwagę rozmach stosunków Rosji z Iranem i dobre relacje z Hamasem, nie mogę uwierzyć, że Rosja nie wiedziała, co się święci. Natomiast zastanawiam się, dlaczego Kreml nie uprzedził o tym Izraela, to ciekawe. Być może Moskwa machnęła ręką na rząd Netanjahu. (…) Dla Putina zaostrzenie sytuacji w regionie to wygrana na loterii, wzrosną ceny za ropę, wzrosną wpływy do rosyjskiego budżetu. I jeszcze jedno: jestem przekonany, że Unia Europejska i USA będą teraz patrzeć na Rosję jak na kraj, który może okazać wpływ na sytuację. Jeżeli tak, to Rosja będzie się starała to wykorzystać”.

Można się spodziewać, że Moskwa za jakiś czas zgłosi propozycję pośrednictwa w uregulowaniu konfliktu i wcieli się w rolę „państwa pokój miłującego”, każąc zapomnieć – a przynajmniej odsunąć na dalszy plan – to, że sama prowadzi zbrodniczą wojnę z sąsiadami.

Rosyjscy propagandyści zacierają ręce

Z kolei prokremlowskie media z radością omawiały wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Oglądając programy informacyjne i publicystyczne, trudno było oprzeć się wrażeniu, że dziennikarze z ulgą rzucili się na nowy temat – wreszcie można było oderwać się od obecnej przez 24 godziny na dobę Ukrainy.