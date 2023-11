„Gdy błagałem, by przestali, bili mocniej”. Jak izraelscy żołnierze i osadnicy traktują Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu

W tamtą sobotę 7 października Issa Amro pracował jak zwykle w biurze swojej organizacji Youth Against Settlements (Młodzi przeciw osiedlom), w centrum Hebronu na Zachodnim Brzegu. Gdy usłyszał o ataku Hamasu na Izrael, myślał, że to kolejna wymiana ognia. – Jesteśmy do tego od lat przyzwyczajeni – mówi mi Palestyńczyk. Jednak wraz z napływem kolejnych tragicznych wiadomości postanowił iść do domu.

– Po drodze zobaczyłem na ulicy izraelskich osadników ubranych w wojskowe mundury. Niektórzy byli moimi sąsiadami – opowiada. – Oni też mnie poznali, jestem znany z działalności przeciw izraelskiej okupacji. Nalegałem, by mnie przepuścili. Jeden przyłożył mi broń do głowy. Zawróciłem i poszedłem dookoła. Gdy docierałem do domu, grupa żołnierzy, w tym ubrani w mundury osadnicy, podbiegła do mnie. Zaczęli mnie bić. Skuli mi ręce za plecami, zawiązali oczy i zabrali do bazy wojskowej. Tam bili i grozili, że mnie zastrzelą. Ci, którzy przechodził obok, pluli na mnie. Włączyli klimatyzację na najchłodniejszą temperaturę. Grozili, że mnie zgwałcą. Mówili: „Issa, to się z tobą stanie, jeśli będziesz dalej o nas mówił”. Miałem zasłonięte oczy, ale po głosie poznałem niektórych sąsiadów. Śpiewali, słuchali muzyki, robili sobie ze mną zdjęcia.

I dalej: – Gdy błagałem, żeby przestali, bili mocniej. Zemdlałem dwa razy. Byłem zatrzymywany wiele razy, ale to było najgorsze. Myślałem, że nie wyjdę stamtąd żywy.

W cieniu wojny w Gazie

Brutalny atak Hamasu na Izrael 7 października postawił ten kraj w stan najwyższej gotowości. „The Times of Israel” pisze o „największym zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa żydowskiego od pół wieku”. Gdy oczy świata zwrócone są na to, co dzieje się w Strefie Gazy, w tym czasie na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu gwałtownie wzrosła przemoc wobec Palestyńczyków ze strony ortodoksyjnych izraelskich osadników i żołnierzy.