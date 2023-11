Strefa Gazy: co robimy, patrząc na tragedię

„Boimy się zapadającego zmroku”. To proste zdanie, wypowiedziane przez tłumaczkę Lekarzy bez Granic ze Strefy Gazy, przychodzi do mnie co wieczór.

Israa, bo tak ma na imię tłumaczka, schroniła się z rodziną, obecnie nie pracuje. Ale część pracowników i pracowniczek Lekarzy bez Granic w dalszym ciągu niesie pomoc medyczną w Strefie Gazy. Na tyle, na ile to możliwe. W przepełnionych szpitalach. Przy przerwach w dostawie prądu.

Chirurgom, nadal przeprowadzającym zabiegi, brakuje środków znieczulających. Prawdę mówiąc, zaczyna brakować wszystkiego. Jeden z lekarzy powiedział, że do odkażania ran zaczęli używać octu spożywczego. Inny nocuje w sali operacyjnej, bo jego domu już nie ma. Pracują mimo ataków.

„Jesteśmy tu zabijani, proszę, zróbcie coś”. To SMS, który przyszedł w sobotę (11 listopada) od naszego pielęgniarza, który schronił się w piwnicy szpitala Al-Shifa przed nieustannymi bombardowaniami.

Wizja pomagania

Ponad pięćdziesiąt lat temu, po rozczarowaniu reakcją świata na tragiczną klęskę głodu w Biafrze, grupa lekarzy i dziennikarzy skrzyknęła się i w niecałych 10 zdaniach spisała swoją wizję pomagania. Lekarze bez Granic mieli skutecznie odpowiadać na kryzysy humanitarne kierując się wartościami neutralności, niezależności i bezstronności. To drogowskaz, tarcza ochronna i przypomnienie. Działamy, aby ratować zdrowie i życie ludzi.

„Lekarze bez Granic pomagają wszystkim bez względu na rasę, religię, wyznanie czy poglądy polityczne. (...) zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej oraz do zachowania niezależności od wszelkiej władzy politycznej, ekonomicznej i religijnej” – pisali nasi założyciele, jakby przewidując, że w przyszłości utrzymywanie niezależności i neutralności wcale nie stanie się łatwiejsze.

Tak rozumiemy neutralność

Brutalne zbrodnie Hamasu w Izraelu z 7 października wywołały szok. Zostały przez nas potępione. Wszystkie strony w konfliktach muszą powtrzymać się od atakowania i zabijania cywilów.

50 lat doświadczenia pokazuje nam, że nie opowiadając się po żadnej ze stron, nie możemy przemilczeć przemocy, do jakiej dochodzi w całej Strefie Gazy. Podczas każdego kryzysu naszą uwagę, umiejętności i zasoby kierujemy w stronę ludzi w potrzebie – niezależnie od strony konfliktu. Swoją pomoc w leczeniu rannych i poszkodowanych zaoferowaliśmy także Izraelowi. Tak rozumiemy neutralność.

Nie da się uciec

Dostęp do informacji ze Strefy Gazy jest trudny. My możemy polegać na bezpośrednich relacjach z terenu naszych pracowników i pracowniczek, kolegów i koleżanek z Gazy. To część naszej misji – dawanie świadectwa, zabieranie głosu, gdy nasze zespoły są świadkami niesprawiedliwości, przemocy, cierpienia.

Wiemy, że sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna. System opieki zdrowotnej przestaje funkcjonować. Z powodu nałożonej blokady brakuje podstawowych artykułów życia codziennego. Bez dostaw paliwa przestają działać generatory prądu, a prąd jest niezbędny choćby do pracy respiratorów i inkubatorów. Ludzie są narażeni na brutalną śmierć niezależnie od tego, czy udadzą się na południe, czy zostaną w swoich domach. Ucieczka przed bombami to zadanie niemożliwe.