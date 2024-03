Episkopat do wymiany. Kto przejmie władzę w polskim Kościele?

Wspominasz, że księża nie chcą zostawać biskupami.

Widać to w skali świata, nie tylko w Polsce. Wiemy z oficjalnych danych ogłaszanych przez Watykan, że odmawiają, a o takich sytuacjach w Polsce dowiadujemy się z przecieków i świadectw. Atrakcyjność urzędu biskupiego przez ostatnie 30 lat radykalnie spadła. Spójrzmy z perspektywy księdza, który ma 50 lat i wie, że miałby jeszcze 25 lat być czynnym biskupem w czasie niepewności i zmian w funkcjonowaniu Kościoła. Widzi, jak wyglądają zaciągi do seminariów, widzi powolne łączenie parafii. Widzi, że jest mniej pieniędzy, mniej wiernych, mniej księży. To wszystko będzie rodziło wielkie strukturalne, administracyjne i duszpasterskie problemy. Obserwuje, że jego głos ma coraz mniejsze znaczenie.

Czyli księża nie są żądni biskupiej władzy?

Nawet cynicy zaczynają kalkulować, że może wygodne probostwo jest lepszą kościelną karierą. Sympatyczniejszą, mniej eksponowaną, mniej narażoną na krytykę. Mniej narażoną na podejmowanie trudnych decyzji w sprawach, z którymi naprawdę nie będzie wiadomo, co zrobić. W perspektywie ćwierćwiecza, które taki ksiądz miałby spędzić na biskupim urzędzie, te problemy będą nabierały znaczenia. To jest po prostu coraz trudniejsza rola, co wprost mówią sami biskupi.

Któryś przyznał Ci to wprost?

Bp Szymon Stułkowski, z którym rozmawiałem do książki, mówił, że poważnie rozważał odmowę. Abp Galbas też to przyznawał. Czasami jednak to dobrze, że ludzie odmawiają. Stułkowski ostatecznie się zgodził, bo „odmowa byłaby dezercją”, ale zastanawiam się, czy jednak nie bywa instynktem samozachowawczym albo realną oceną własnych możliwości. W swoich wspomnieniach abp Kowalczyk, wieloletni nuncjusz, opowiadał, jak Jan Paweł II go poprosił, żeby objął tę funkcję po wyborach w 1989 r. Kowalczyk miał powiedzieć: „Ojcze Święty, to są dla mnie Himalaje!”. To była trzeźwa ocena, bo kompletnie do tej funkcji nie dorósł. Jeśli jakiś ksiądz czuje, że dla niego bycie biskupem w obecnej sytuacji społecznej to są Himalaje, powinien dać sobie spokój. Niewielu jest w stanie wchodzić na ośmiotysięczniki.

Jak byś opisał ośmiotysięcznik, który stoi przed potencjalnym nowym prezydium? Jakie czekają ich wyzwania?

Pierwsze wyraża się w słówku „mniej”. Czyli mniej władzy, mniej księży, mniej pieniędzy, mniej wpływów politycznych, mniej autorytetu.

Już w tych pięciu latach?

To widać z roku na rok. Jeśli chodzi o mniejszy wpływ na politykę, to już zdarzały się sytuacje, gdy abp Gądecki ostro krytykował władze PiS w sprawie zmian podatkowych dla księży wynikających z Polskiego Ładu czy w sprawie pandemicznego zamykania kościołów. Odbijał się od ściany. Rządzący wiedzieli, że mają w ręku wszystkie karty, a biskupi i tak będą ich popierać. Ta nowa rzeczywistość to wyzwanie, z którą zmierzą się nowe władze episkopatu, zwłaszcza że zmienił się rząd.

Już wcześniej zdarzyło się to w sprawie uchodźców.

W mniejszym stopniu dotknęło to Gądeckiego, ale Nycz, Polak czy Zadarko wprost usłyszeli, że nie ma potrzeby, żeby Kościół się zaangażował w tę sprawę.

Co jeszcze czeka Kościół?

Przemoc seksualna wciąż jest wyzwaniem. Będą się pojawiali kolejni poszkodowani nieletni, ale obstawiam, że ruszy też sprawa przemocy seksualnej w zakonach i wobec kleryków. Pewnie jeszcze kilku biskupów dosięgną kary, czekają nas kolejne dziennikarskie i historyczne śledztwa, ma powstać niezależna komisja ds. badania archiwów. To jest gigantyczne wyzwanie na najbliższe pięć lat, bo dotyczy sposobu pełnienia funkcji przez Życińskiego, Macharskiego, Wojtyłę, Wyszyńskiego, Strobę, Kominka, Tokarczuka, Dąbrowskiego... Wszystkich historycznych biskupów, lubianych i nielubianych. Potencjalne trzęsienie ziemi.

Coś jeszcze?

Wyzwaniem będzie ustosunkowanie się do powolnych, ale jednak dziejących się zmian w globalnym Kościele. Poprzednie prezydium było zupełnie na marginesie tych dyskusji. Dawało do zrozumienia, że nas w Polsce nie interesują żadne nowinki ani zmiany.

Podtytuł Twojej książki o władzy w polskim Kościele mówi, że rządzą nim przeszłość, bezwład i strach. Jak rządzi historia?

Nie zmierzyliśmy się z jej trudnymi elementami, czarnymi kartami z czasów komunizmu i co najmniej dwuznaczną rolą w czasach transformacji ustrojowej. O historii Kościoła w Polsce ludowej mówimy zbiorem mitów: że naród zawsze był z Kościołem, a Kościół zawsze przeciw komunie, nie dogadywał się z władzą i był w opozycji. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Do tego układ polsko-watykański, który powstał po 1978 r., nabierał znaczenia, im bardziej słabł sam Jan Paweł II, a ten układ umeblował polski Kościół na dekady. Co ściśle łączy się z bezwładem, bo przez lata funkcjonując w cieniu potężnych postaci, kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II, biskupi ograniczali się do roli przekaźników papieskiego nauczania. Niektórzy wciąż to robią.

Z historii zrodził się więc bezwład. Czym on jest?

Wyrósł na przekonaniu, że mamy polskiego papieża, mnóstwo księży i ogólnie jest dobrze. Skutkiem jest kompletny brak wizji i nieodnajdywanie się w tematach, o których dyskutuje globalny Kościół. To również duże stężenie klerykalizmu, bo jeżeli cały czas mówisz, że Kościół to Wyszyński lub Jan Paweł II, a miarą sukcesu jest liczba księży, to mówisz klerykalnymi kategoriami.

A strach?

Jako strach opisuję mechanizmy przemocy i samotność księży. Stawiam tezę, że bycie księdzem w Polsce jest zawodem wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Pod tym względem koszmarna jest sytuacja wikarych. Za mało w Kościele rozmawiamy o tym, jak bardzo są narażeni na przemoc ze strony proboszczów, biskupa i kurialistów. Mówimy o absolutnym poczuciu zależności młodego księdza, bo wiele zależy od tego, do jakiej parafii go poślą i czy trafi na przemocowca, czy proboszcza, który będzie go wspierał. Czy będzie to biedna wioska i będzie biedny jak jego parafianie, czy zamożna dzielnica miasta. Wśród księży jest duże finansowe rozwarstwienie i żadnego sposobu rekompensowania tych różnic. To tworzy okropne mechanizmy karierowiczostwa i manipulacji.

A czego boi się biskup, który ma zapewniony wikt i opierunek do końca życia?

Ich milczenia nie da się uzasadnić. Nie żyją w braku wolności i możliwości. Dobrym przykładem jest kard. Nycz, który kiedyś walczył o bycie przewodniczącym episkopatu, ale już od 10 lat wiadomo, że nim nie będzie. Jako metropolita jednej z najważniejszych diecezji w Polsce mógłby nadać jej kształt.