Donald Trump to współczesny Nelson Mandela. Przynajmniej według Trumpa

„Ktoś, kto ma czelność przyrównywać się do Mandel, daje tylko dowód, że z całą pewnością nie może się mu równać – skomentowała amerykańska pisarka i prawniczka Jill Filipovic. – Dla któregokolwiek prezydenta podobna wypowiedź oznaczałaby kłopoty, ale nie dla Trumpa. Dla niego to coś powszedniego, a dla jego wyznawców wszystko, co mówi, jest prawdą objawioną. On sam powiedział kiedyś, że mógłby zastrzelić kogoś na środku Piątej Alei, a i tak nie straciłby poparcia. Odkąd stracił prezydenturę, podważa wiarę w Amerykę i demokrację, uważa, że został przez nie oszukany i pokrzywdzony. Niepokoić powinno nas, że tak wielu amerykańskich wyborców ufa człowiekowi, któremu zależy wyłącznie na sobie i który swoje własne dobro ceni ponad wszystko”.

Mandela ze Strefy Gazy

Julius Malema był dziewięciolatkiem, kiedy Mandela, po 27 latach więzienia, wychodził na wolność. Urodził się za późno, by wziąć udział w wyzwoleńczej walce, nie zdążył na rewolucję i nigdy tego losowi nie darował.

Zapisał się do Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), partii Mandeli, ale zrobił to w czasach, gdy niedawny jeszcze ruch wyzwoleńczy był już partią rządzącą. Tęsknotę za rewolucją, na którą się spóźnił, nadrabiał radykalizmem poglądów i brawurą. Mandela nauczał o wybaczeniu i zgodzie, a Malema nawoływał do nacjonalizacji ziemi, kopalń i banków, wywłaszczenia białych i zemsty na Afrykanerach, którzy stworzyli apartheid. „Zabij Bura! Zabij farmera!” – śpiewał na wiecach dawną, partyzancką pieśń. Szybko zdobył rozgłos, szybko awansował w partii, został nawet szefem jej „młodzieżówki”. Przegrywał w sądach procesy o rasizm i nawoływanie do rasowych pogromów, a partyjne trybunały karały go za warcholstwo, bo nie przebierając w słowach wytykał starszym towarzyszom, że uwłaszczyli się na rewolucji.

Mając powyżej uszu pyskacza i jego niewyparzonej gęby, koledzy w 2012 roku wyrzucili go z partii. Obrażony Malema oświadczył, że nie potrzebuje niczyjej łaski i założył własne ugrupowanie – Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą, która już w swoich pierwszych wyborach w 2014 roku zebrała ponad 6 proc. głosów i zajęła trzecie miejsce.