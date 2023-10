Liberia: wygrana po dogrywce

Weah, dobiegający powoli sześćdziesiątki, twierdzi zresztą, jak to polityk, że nie ma sobie wiele do zarzucenia, a podczas pierwszej kadencji spisał się świetnie. Zwolennicy wyliczają jego sukcesy: nowe drogi, elektryfikacja wielu wsi i slumsów, szkoły, darmowe studia na państwowych uczelniach. No i pokój, który utrzymuje się w kraju, mimo że siły pokojowe ONZ, które pilnowały porządku, wyjechały z Liberii już w 2018 r., zaraz na początku rządów George’a Weah.

Krytycy twierdzą jednak, że osiągnięcia te to zbyt mało, by piłkarz miał dalej trzymać w rękach stery państwa. Zarzucają George’owi Weah, że za jego panowania połowa Liberyjczyków klepie biedę, młodzi nie mają pracy, a korupcja, którą obiecywał zwalczyć, stała się jeszcze większą plagą. Podczas jego prezydentury Liberia spadła w rankingu Transparency International o 22 pozycje, ze 120. (na 180 miejsc) na 142. Nawet życzliwi Liberii i jej prezydentowi Amerykanie (Liberia, pierwsza w Afryce republika, została założona przez w 1822 roku przez abolicjonistów jako kraj dla uwalnianych w USA czarnoskórych niewolników, a w 1847 roku ogłosiła niepodległość) w zeszłym roku wpisali na czarną listę łapówkarzy kilku dygnitarzy z rządu George’a Weah z szefem jego gabinetu na czele.

Przeciwnicy kręcą nosem, że Weah nie chce sobie robić wrogów i nie przykłada się do walki z korupcją, nie walczy z nią tak, jak walczył o piłkę na boisku. I że w ogóle nie podchodzi do rządzenia krajem z takim sercem jak do futbolu, z którym pożegnał się dopiero pięć lat temu, gdy już jako prezydent zagrał w pokazowym meczu przeciwko drużynie Nigerii. W zeszłym roku wyjechał na prawie dwa miesiące w zagraniczną podróż, której trasę ustalono tak, by był w Katarze akurat, gdy rozgrywano tam finałowy turniej o mistrzostwo świata w piłce nożnej (jego syn, Timothy, miał wystąpić w nim w drużynie USA).