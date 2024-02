Dlaczego w Polsce tak trudno wyjść z depresji?

W szpitalu lekarze średnio się nami interesowali, a wszystko sprowadzało się do porannej wizyty i zadawania książkowych pytań. Po wyjściu udałem się na trzymiesięczną terapię dzienną. Spotkałem się z dużym zrozumieniem, zajęcia były ciekawe i czułem, że lekarze nie tylko chcą mi pomóc, ale naprawdę mnie rozumieją. Po tym jak przyznałem się, że musiałem odstawić leki na kilka dni z powodu braku pieniędzy, lekarz prowadzący zaproponował, że mi je wykupi. To był właśnie lekarz z terapii dziennej. Odmówiłem, wstyd było mi od obcego człowieka brać pieniądze.

Po wyjściu ze szpitala chodziłem do psychiatry prywatnie, jednak obecnie uczęszczam na terapię w ramach NFZ i to ją lepiej oceniam. Usłyszałem też ostateczną diagnozę: choroba afektywna dwubiegunowa. Zasada jest taka, że uczestnicząc w tej terapii, nie mogę chodzić do innego specjalisty. Mam zapewnioną pomoc psychiatry, psychoterapeuty oraz psychologa. Wcześniej brakowało mi podobnego zaangażowania.

Kluczowa reforma

W 2018 r. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Narodowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W jego ramach zaczęły powstawać Centra Zdrowia Psychicznego. Aktualnie NFZ zakontraktowało 97 takich placówek, docelowo ma ich być 129 – na projekt przeznaczono już 2,4 mld zł.

Dr Anna Depukat, kierująca tym pilotażowym projektem, w wypowiedzi dla portalu OKO.press podkreśliła, że zdaniem ekspertów taki model organizacji wsparcia dla osób cierpiących jest najbardziej efektywny w kwestii poprawy jakości pomocy i dostępności do świadczeń w czasach wzrastających potrzeb.

Oprócz NFZ, także ZUS corocznie przeznacza pieniądze na pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – ostatnio to prawie 8 mld zł rocznie. Ważne jest, by te pieniądze były dobrze wydatkowane, jednak przez lata nikt nie miał pomysłu na skuteczne działania w ramach opieki psychiatrycznej. Dr Depukat uważa, że pilotażowy program udowadnia, że może być inaczej. „Koordynowanie, konsylia, jeżdżenie do domu, zmienianie jakości wizyt, monitorowanie telefoniczne (bo nasi pacjenci bardzo często chcą skorzystać choćby z krótkiej porady, ponieważ trzeba zmienić lek albo jego dawkowanie), to wszystko jest znacznie łatwiejsze, gdy mamy budżet na populację. Trzeba np. pojechać do domu chorego, bo jego stan się nagle pogorszył (...) W interesie pacjenta jest umiejscowienie większości świadczeń w formie poza stacjonarnej, czyli w trybie środowiskowym, ambulatoryjnym. (...) Pacjenci lepiej funkcjonują, wracają do pełnienia ról społecznych, do edukacji, do pracy zawodowej” – wskazuje w rozmowie z OKO.press.

Ilona, lat 37, PTSD i zaburzenia depresyjno-lękowe

Mam dwoje niepełnosprawnych dzieci. Byłyby zdrowe, gdyby nie urodziły się jako wcześniaki z niedotlenieniem. Mąż był alkoholikiem. Pięć lat temu udałam się do psychologa w Centrum Wspierania Rodziny, ale trafiłam na osobę, przez którą czułam się cały czas oceniana. Usłyszałam od niej, że w zasadzie sama jestem winna tej sytuacji, i to przelało czarę goryczy, zrezygnowałam.

Przez jakiś czas radziłam sobie sama. Jechałam na autopilocie, ale jesienią 2021 r. zgłosiłam się do lekarza POZ. Podszedł do mnie z wyczuciem i stwierdził stany depresyjne. Dostałam leki i skierowanie na psychoterapię. W poradni okazało się, że potrzebna jest jeszcze konsultacja psychiatryczna u nich. Na wizytę czekałam dwa miesiące, a samo spotkanie trwało 10 minut. Pani doktor stwierdziła, że doświadczam traumy związanej z chorobami dzieci, mam syndrom stresu pourazowego. Jej zdaniem leczenie farmakologiczne nie było mi potrzebne i od razu skierowała mnie na terapię.

Na jakąkolwiek propozycję terminu ze strony poradni czekałam rok. W końcu zaproponowano mi godziny popołudniowe, choć zaznaczyłam wcześniej, żeby to były poranki, gdy dzieci są w szkołach. Inaczej nie pogodzę terapii z opieką nad nimi. I tak znowu trafiłam do kolejki oczekujących i znowu minął rok. Czułam, że się pogrążam; wielokrotnie dzwoniłam do poradni i coraz natrętniej prosiłam o ustalenie terminu. Nie mogłam pozwolić sobie na wizyty prywatne, bo mnie nie stać: dzieci muszą mieć rehabilitację w prywatnych placówkach. To one są priorytetem.