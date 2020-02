Jestem łososiem

ADAM ROBIŃSKI: Jakie jest Pana pierwsze wspomnienie podróży?

BARRY LOPEZ: Miałem trzy lata i leciałem z matką z Nowego Jorku do Los Angeles. Po drodze mieliśmy międzylądowanie w Dallas. Mama zajmowała się moim kilkumiesięcznym bratem, a mnie przypięła do kurtki jednodolarowy banknot i kartkę, na której napisała: „Proszę go nakarmić”. Potem poprosiła stewardessę, żeby zaprowadziła mnie do terminala. Trudno to sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, prawda? Zapamiętałem to doświadczenie jako określające egzotyczną naturę podróży. Jest ekscytująca, bo nigdy nie wiesz, co ci się przydarzy poza domem.

Kiedy miał Pan sześć lat, dostał od mamy atlas świata.

Rozkładałem go na biurku w pokoju, którego ściany obklejone były mapami. Stawałem się podróżnikiem po krainie wyobraźni. Na kalce technicznej wyrysowałem parę długich tras, jak z Kairu do...