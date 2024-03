Antropocenu nie będzie

24 lata temu chemik-noblista nie wytrzymał. Na konferencji Międzynarodowego Programu Geosfery i Biosfery (IGBP) odbywającej się w lutym 2000 r. w meksykańskim Cuernavaca Paul Crutzen, który 5 lat wcześniej otrzymał Nobla za badania atmosferycznego ozonu, przysłuchiwał się wystąpieniom kolejnych naukowców omawiających zmiany, jakim podlega nasza planeta. Był coraz bardziej poruszony. Tym, co ostatecznie wytrąciło go z równowagi, była prezentacja grupy naukowców skupiająca się na holocenie, epoce geologicznej, która rozpoczęła się ok. 11 700 lat temu i trwa do dziś. Kiedy Crutzen po raz kolejny usłyszał słowo „holocen”, niemal wybuchł.

„Zatrzymał wszystkich i powiedział: »Przestańcie mówić o holocenie! Nie żyjemy już w holocenie«” – wspominał w rozmowie z „Guardianem” organizator konferencji Will Steffen. Gdy wszystkie oczy zwróciły się na niego, Crutzen wyrzucił z siebie wymyśloną naprędce nazwę nowej epoki: „antropocen” – połączenie słowa „anthropos” (człowiek) i przyrostka „cen” używanego w nazwach epok geologicznych.

Kilka miesięcy później Crutzen wraz z amerykańskim biologiem Eugene’em Stoermerem sformalizował tę koncepcję. W artykule opublikowanym w „Global Change Newsletter” – biuletynie IGBP – naukowcy argumentowali, że wkraczamy w nową fazę historii planety, w której siłą napędową wielkich procesów geologicznych i przyrodniczych stali się ludzie. Tekstu nie przeczytał niemal nikt. Chemik nie poddawał się i w dwa lata opublikował kolejny tekst – tym razem w „Nature”. Ten spotkał się z o wiele większym odzewem.