Złote miasto Milana Kundery

Czy pisarz może się śnić namolnie ludziom, którzy nie znają go osobiście? Taki oniryczny fenomen uświetnił kilkanaście lat temu swoją obecnością Roberto Bolaño. To była wręcz senna epidemia jego czytelników, poświęcono jej całe artykuły, mnie również się śnił. Podejrzewam, że w latach 80., kiedy popularność Milana Kundery (urodzonego w prima aprilis 1929 r.) sięgnęła zenitu, autor „Nieznośnej lekkości bytu”, tytułu, który wlazł ludziom do głowy jak tajemna alchemiczna formuła, również nachodził śpiących; pamiętam – jak przez sen – opowieści przyjaciół. Jego nazwisko dźwięczało w powietrzu jak rój pszczół. W jednej z próz Pilcha „Nieznośna lekkość bytu” czytana przez pasażerkę tramwaju staje się pretekstem do nawiązania komunikacyjnego romansu. I tak dalej.

Była w tym wszystkim, podobnie jak w przypadku Bolaña, nadwyżka emocjonalna, która przerastała intelektualne rozpoznanie...