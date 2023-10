Zaduszki księdza Bonieckiego [Tematy Tygodnika]

– Mamy cały zestaw naszych chrześcijańskich wyobrażeń życia po śmierci i gdy zaczynamy je przeglądać, widzimy, ile z tego wymyślili sobie ludzie, by łatwiej to sobie wyobrazić – mówi ks. Adam Boniecki w zaduszkowym odcinku Podkastu Tygodnika Powszechnego. – Nawet Kościół się z wielu z tych wyobrażeń delikatnie wycofuje, może nie całkiem, ale odsuwa je na dalszy plan. Np. odpusty… to jest absurd właściwie. Z wielu tych rzeczy trzeba przyjąć istotę – np., że będę osądzony – i resztę zostawić. Bo sobie z tym nie poradzimy.

– Czas, który mi został jeszcze dany, to jest taki czas spokoju – opowiada ks. Boniecki. – Nie martwi mnie to, że coś z naszych wyobrażeń jest nieadekwatne do rzeczywistości. Może jest najbardziej adekwatne, jak może być? A może ewoluuje po trochu? Spokojnie, nie denerwuje mnie to. Ale myślę, że wszystko będzie bardzo inaczej.

A czego można się spodziewać po niebie? – Są ludzie, święci, którzy mają chyba tego przeczucie – mówi. – Wiedzą, że tam jest miłość, tam jest piękny sposób istnienia.