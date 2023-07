Ks. Adam Boniecki: Sztuka życia

KS. ADAM BONIECKI: Przeglądam właśnie dawne listy, których przez ostatnie kilka lat uzbierały się pełne pudła.

ANNA GOC: Dobrze się do nich wraca?

Gdy się w nie wgłębiam, wyłaniają się ludzie, miejsca. Objechałem dużo krajów, choć wyjazdy nigdy nie były ważne same w sobie. Dorastałem w czasie okupacji, potem w Polsce Ludowej, może dlatego nie czułem konieczności podróżowania. W niektórych krajach zostawałem na dłużej, w innych zatrzymywaliśmy się na kilka dni, np. w czasie podróży z papieżem. Obserwowałem, jak w jednym kraju pewne sprawy były dla ludzi ważne, w innym – te same kwestie zupełnie nieistotne. Znajomy jezuita powiedział mi dawno temu, że lepiej wyjechać na pół roku do obcego kraju, niż zapisać się na kolejne studia. Coś w tym jest. Dłuższe podróże pozwalały złapać dystans do wielu spraw,...