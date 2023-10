Ks. Boniecki: „Być może spotkamy się w niebie. Wtedy sobie wreszcie spokojnie pogadamy”

NIEBO. O niebie, o życiu po życiu ziemskim, mówią wszystkie stare kultury. Ciekawe, skąd im się to wzięło. O niebie – oczywiście o swoim jego wyobrażeniu – mówią różne religie świata. A my? Nasze wyobrażenia? Sami sprawdźcie… My w gruncie rzeczy także mało wiemy, bardzo mało. Nasze modlitwy o uwolnienie z czyśćca, o rychłe zbawienie… Co to znaczy „rychłe”, kiedy tam żadnego czasu nie ma? Odpusty przeliczane na dni, kwartały, lata… To zakrawa na bzdurę. Nawet niektóre grzechy nie wydają się na serio zaprzeczać naszemu zbawieniu. Zresztą czcigodna nauka Kościoła ulega ewolucji. Ewolucję rozumiem, ale sytuację, w której ludzie (błędnie) rozumieli opatrywanie nazwą „grzech” swoich czynów – mniej rozumiem. Nie wiem, czy wina była im poczytana według obowiązującej wówczas nauki, czy według dzisiejszej oceny, czy według jakiejś obiektywnej (do dziś jeszcze nieznanej) miary? Albo sposób istnienia w niebie. Jest wiele bajek na ten temat i jest wiele opowieści, które trudno lekceważyć. To, co po drugiej stronie, będzie zaskakującą niespodzianką. Przestaniemy istnieć na tutejszy sposób, to na pewno. Więc próżne są nasze wyobrażenia.

WOBEC ŚMIERCI. Nie chciałbym być nieuprzejmy wobec zmarłych. Wobec tych ludzi, którzy byli przekonani, że śmierć to odejście w nicość, też bym nie chciał. Dla nich to, co zostaje, to pamięć o nich, ich wkład w dalszy ciąg historii, wkład wielki, na przykład w dokonaniach, wynalazkach, stworzonych dziełach, lub wkład, też wielki, w mało spektakularne przekazanie miłości tym, których kochali. Ale wierząc w niebo (jakkolwiek się je rozumie), wolno się spodziewać szczęśliwej niespodzianki. Często starość oznacza obojętnienie na sprawy, które przez (długie) życie były ważne. Były ważne, lecz pod koniec życia ich ważność zajęła miejsce poślednie. Mówią o świętym Tomaszu z Akwinu, że pod koniec życia (miał wtedy około 50 lat) o swoich dziełach powiedział: stercora. Powiedział czy nie powiedział, ale u kresu życia zaprzestał pisania. Widział, jak dalekie od tego, co pisze, jest to, co Bóg ofiarowuje zbawionym.