Za co kochamy naszych „Znachorów”

O dziwo, nowa wersja na platformie streamingowej okazała się hitem i większość jednak „kupiła” odświeżone po latach kreacje – Leszka Lichoty, Marii Kowalskiej, Ignacego Lissa. Zresztą debiutancki film Michała Gazdy kilkakrotnie mruga okiem do swojego poprzednika sprzed czterdziestu lat, na przykład obsadzając Artura Barcisia, czyli połamanego w wypadku Wasylkę, jako kamerdynera Józefa. Można by na upartego nazwać to społecznym awansem, choć słusznie się zauważa, że w tym świecie, tylko na jakiś czas tragicznie zaburzonym przez odwrócony topos „z króla chłop”, pod koniec wszystko i tak powraca w zhierarchizowane koleiny.

Obraz

Stąd finałowe „kochajmy się!” wzniesione ponad klasowymi podziałami brzmi tutaj cokolwiek utopijnie. Najwyraźniej tego dzisiaj Polacy potrzebują: jeszcze szczęśliwszych niż kiedyś zakończeń, nostalgicznych powrotów, oleodrukowej wsi, powszechnej zgody narodowej… I oczywiście rodzimego kina w klasycznym wydaniu, którego produkcyjna jakość nie ustępowałaby zagranicznym tytułom. Mimo malkontenckich głosów (zawsze jest tak, że „inni zrobiliby to lepiej”), ponownie odczytany „Znachor” spełnił masowe oczekiwania. Zapewne również dlatego, iż nie odniósł się do literackiego pierwowzoru ani do swoich ekranowych poprzedników w sposób mechaniczny. Fabularne przekształcenia, przesunięcia i uzupełnienia uczyniły go też lepiej przyswajalnym dla młodszej widowni, tej wychowanej bardziej na wspomnianych memach niż na dawnym „Znachorze”.

Ku zadowoleniu jego wiernej publiczności, scenarzyści (Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski) nie odeszli zbyt daleko i zachowali samą esencję. Motyw utraty pamięci i przywłaszczenia cudzej tożsamości podkręca akcję, cudowne przewrotki i melodramatyczne emocje pracują pełną parą, plebejski humor raz po raz rozbraja powagę, a mazowiecki folklor uwodzi jeszcze bardziej niż tamten podlaski. No i prawda musi w końcu zwyciężyć nad przebraniem, miłość nad kalkulacją, autorytet wiedzy zatriumfuje zaś nad podejrzeniem o zabobon.