Typowy polski film: co wiemy o naszym kinie na początku 2024 roku

Najlepszy polski film w historii, „Śrut nocnej ciszy”, to opowieść o Śląsku, którego nigdy nie było, i o Warszawie, której nigdy nie będzie. Oglądamy inspirowaną „Kandydem” i hip-hopowym albumem „Masakracja” historię Józka, który wraca ze stolicy w rodzinne strony, by odkupić od sołtysa zabytkową strzelbę – symbol wzgardzonej chłopskiej tożsamości. Dziadek chłopaka był w AK, babcia w SB, matka na UW, a tata grał w Legii. Józek miota się pomiędzy obowiązkiem a chęcią ucieczki, pomiędzy miastem i prowincją, życiem powyżej minimum socjalnego i życiem poniżej maksimum socjalnego.

„Polska Paryżem Europy!” – pisali krytycy po premierze. Reżyser, siedemdziesięcioletni debiutant, zasłynął z fantastycznych krótkich metraży. Nakręcone jeszcze w szkole filmowej „Mocarz” i „Stan rozbudowy” zwiastowały olbrzymi talent, lecz dopiero w nowym filmie autor wzniósł się na najwyższe partie. Wystąpił u niego aktor, który metodę Stanisławskiego wyssał z mlekiem matki. Na potrzeby produkcji przeszedł imponującą transformację – swój ulubiony sweter w paski zamienił na koszulę w prążki.

Jeszcze dwie dekady temu taki film byłby sumą naszych wyobrażeń o polskim kinie, o jego gatunkowych i tematycznych fascynacjach. Mimo że jego reżyser nigdy nie istniał, a sam film wcale nie powstał, to i tak wsączył się pod nasze powieki. Wszystko za sprawą krytyczno-filmowych kalumnii, wygodnych stereotypów i przekazywanych z ust do ust opowieści o fatalnym dźwięku, turpistycznych fiksacjach i historiozoficznych obsesjach. Ile z tych obiegowych opinii na temat polskiego kina przetrwało do dziś? Czy jest w nich ziarnko prawdy? Sprawdźmy! Choćby po to, by w nowy rok wejść ze świadomością absolutnej wyjątkowości rodzimej kinematografii. Cokolwiek to w jej przypadku znaczy.

Kino gatunków nie istnieje

Prawda, choć z wyjątkami potwierdzającymi regułę. Anatomia europejskiego kina uczy, że zdrowy organizm składa się z mocnego szkieletu w postaci rozrywki z komercyjnym potencjałem i mięśni, które można prężyć na międzynarodowych festiwalach. Pomijając przedwojenną wariację na temat klasycznego hollywoodzkiego portfolio oraz sporadyczne umizgi do kryminału, komedii i melodramatu w drugiej połowie XX wieku, z układem kostnym mamy problemy do dziś.

Nie jest to do końca wina filmowców, zrzućmy ją na historyczne rozdanie. Na przeszkodzie kinu gatunków, czyli rytuałowi, z całą jego powtarzalnością, przewidywalnością, symbolizmem i nostalgicznością, zawsze stało coś większego. Najpierw polska szkoła filmowa, później kino moralnego niepokoju. Do tego wielka tradycja filmu autorskiego, a nawet posttransformacyjny boom na zachodnie kino popularne, którego struktury narracyjne jakoś nie chciały się wpasować w naszą rzeczywistość. Nic dziwnego, że gatunek – w zgodzie z tą optyką – jest powodem do wstydu; czymś, co trzeba uszlachetnić, przenicować, ewentualnie zasygnalizować fascynację nim, a następnie bezceremonialnie go porzucić. Nie mogę przeboleć, że tak dobre filmy jak „Demon” Marcina Wrony, „Wilkołak” Adriana Panka czy „Hiacynt” Piotra Domalewskiego wykonywały ten dziwaczny piwot, w ostatniej chwili odwracając się od horroru czy kryminału.

Narodowych gatunków dzisiaj mamy kilka: baśnie tysiąca i jednej nocy autorstwa Blanki Lipińskiej, dramat obyczajowy z elementami załamki nad zlewem, kino eksploatacji imienia Patryka Vegi, komedię romantyczną o tytule, którego nie sposób zapamiętać, a także film z Andrzejem Grabowskim. I choć w ostatnich latach doczekaliśmy się niezłej komedii inicjacyjnej („Czarna owca” Alka Pietrzaka), dobrego horroru („Ostatnia Wieczerza” Bartosza M. Kowalskiego), a nawet kina akcji z prawdziwego zdarzenia („Dzień Matki” Mateusza Rakowicza), to miernikiem sukcesu na tym polu powinna być zarówno jakość, jak i ilość. Przydałoby się wreszcie strącić ze szczytu najbardziej kasowych polskich filmów wszech czasów „Katyń”, „Lejdis” i dwa filmy Vegi. Bo o detronizacji „Listów do M” czy „Kleru” nie ma raczej co marzyć.