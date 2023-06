Wojny narkotykowe w Syrii

Kiedy w maju, w saudyjskiej Dżiddzie, zebrani na naradzie królowie, emirowie, sułtani, prezydenci i premierzy przywrócili Syrię do Ligi Państw Arabskich, mieli nadzieję, że zrywając z ostracyzmem Damaszku i podejmując z nim współpracę, prędzej pomogą mu stanąć na nogi i przemienić z państwa upadłego, awanturnika, w dobrego i zgodnego sąsiada.

Dziesięcioletni bojkot miał być w zamyśle arabskich sąsiadów karą dla Syrii nie tyle za brutalne, dyktatorskie rządy prezydenta Baszara as-Assada (innym arabskim przywódcom też można by wiele zarzucić) co za wojnę, jaką rozpętał we własnym kraju i pozwolił, by przerodził się on w wylęgarnię i twierdzę muzułmańskich rewolucjonistów, dżihadystów, którzy rzucili wyzwanie światowemu porządkowi, obalić arabskie monarchie i republiki i uczynić je wilajetami nowego kalifatu.

Rękę do tego przyłożyło wielu arabskich sąsiadów Syrii,...