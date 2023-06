Pamiątki po Escobarze: kokainowe hipopotamy stają się ogromnym problemem

Najsłynniejszy boss narkotykowy w historii świata, miał wszystko – a przede wszystkim władzę i pieniądze. Pieniądze, którymi dysponował, ciężko sobie wyobrazić i jeszcze trudniej przeliczyć. Nadmiar gotówki zakopywał w ziemi, polityków i oponentów przekupywał lub zabijał.

Nie bawił się w półśrodki. Był ekscentrykiem, co akurat w przypadku twórcy najsłynniejszego w historii Kolumbii kartelu narkotykowego, Cartel de Medellín, nie powinno specjalnie dziwić.

Prywatne zoo

W 1981 r. Escobar postanowił stworzyć godną podziwu i budzącą przerażenie kolekcję egzotycznych zwierząt – w swojej posiadłość znanej jako Hacienda Nápoles. „Chcę mieć własną arkę Noego” – oświadczył i jak powiedział, tak zrobił.

Żeby sprowadzić do Kolumbii zwierzęta, dla których naturalnym habitatem były głównie sawanny, zastosował podobną logistykę, co w przypadku przewozu kokainy do USA,...