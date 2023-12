Wojciech Bonowicz: „Gotowy wiersz przestaje należeć do mnie”

„Jak nie wiesz, co robić, to se siednij”, mówią na Podhalu. Nie biegaj za byle czym, usiądź. Naturalnie nie chodzi o samo fizyczne siedzenie, tylko o zatrzymanie myśli.

Co jest istotą tego zatrzymania?

Stosunek do upływającego czasu. Chodzi o to, by ten upływ nie przejął nad nami władzy, nie sprawiał, że wpadniemy w panikę.

Jednym z moich ulubionych poetów jest Charles Reznikoff, którego u nas przekłada Piotr Sommer. Bohater Reznikoffa właściwie bez przerwy się kręci: chodzi po Nowym Jorku o różnych porach dnia, obserwuje, nasłuchuje. Ale można powiedzieć, że chodząc – siedzi. Nie ma w nim pędu, rozedrgania, więc też więcej widzi i słyszy. W życiu na ogół bywa na odwrót – ludzie mogą usiąść, a mimo to dalej być w biegu. Ulica Urwańska – tak mama mojej przyjaciółki określała stan, nad którym nie da się zapanować. Ulica Urwańska to wcale nie było coś zewnętrznego, tylko jej własne mieszkanie, do którego nieustannie ktoś wpadał, dzwonił, zawracał głowę. Inni ludzie są błogosławieństwem, ale czasem trzeba umieć im powiedzieć: stop, przestańcie, dajcie mi chwilę. Nie wchodźcie mi do głowy, bo zwariuję.

Jak to robisz?

Mnie pomaga np. sztuka. Patrzę na obraz, powiedzmy, Edwarda Hoppera i nagle zostaję wyrzucony z rzeczywistości, znajduję się w zupełnie innym miejscu. Schodzę z ulicy Urwańskiej. Za chwilę tam wrócę, ale przez moment jestem gdzie indziej.

Sztuka uświadamia nam, że to, co uznajemy za rzeczywistość, jest względne, że można na to spojrzeć inaczej. Sceny na obrazach Hoppera są proste: kobieta stoi przy oknie, pali papierosa, ktoś siedzi na ganku, pochyla się w stronę psa. Jeśli uważnie im się przyjrzymy, dostrzeżemy kolejne znaczenia. Zobaczymy, jak w codzienność wkracza to, co wieczne. Pisarki, pisarze też to potrafią. Na przykład Hemingway, zwłaszcza wtedy, kiedy się nie rozpędzał, nie starał się być tym wielkim Hemingwayem.

Jak w „49 opowiadaniach”.

Tak. Fascynuje mnie w literaturze, a Amerykanie są w tym chyba najlepsi, że można zrobić wspaniały kadr właściwie z niczego. Siedzisz i wpatrujesz się w ten kadr – wszystko jedno, czy to jest wiersz, czy opowiadanie – i nie wiesz do końca, co myśleć, ale czujesz, że tam jest coś więcej niż tylko to, co widać. Jesteś zafascynowany tym, jak autor czy autorka na to wpadli. Jak złapali kawałek rzeczywistości i sprawili, żeby zabłysnął.

W jednym z opowiadań Elizabeth Bishop opisuje swoje dzieciństwo, bardzo trudne, bo z powodu choroby matki była przerzucana z domu jednych krewnych do drugich. Którejś nocy staje pod oknem, przez które do pokoju wpada światło, rozpraszane przez lód, który zamarzł na drzewach i przewodach. Jest tym światłem poruszona, ale żeby zobaczyć więcej, prosi dziadka, żeby ją podniósł, a potem razem z nią zmrużył oczy. „I zrobił to” – tak kończy się ta scena. Wielkość amerykańskich pisarek i pisarzy na ogół polega właśnie na tym, że wiedzą, kiedy przerwać, nie dodać tego jednego zdania za dużo.

Gdy wspomniałeś o wieczności, pomyślałam o tekstach Wiesława Juszczaka.

Ci wielcy tak pisali, prawda? Tak, żebyś nagle mógł poczuć oddech wieczności – w zwyczajności. Żeby dana scena rozgrywała się „teraz” i równocześnie „zawsze”. Wielkim odkryciem były dla mnie opowiadania Lucii Berlin. W jej prozie jest sporo takiego przeżywania rzeczywistości, które pamiętam z dzieciństwa na wsi. Cały czas rozmaitymi zmysłami coś jest chwytane. Ona zawsze wie, który zmysł w danym momencie jest najważniejszy. Życie Berlin było dzikie, spontaniczne, nie potrafiła nad nim zapanować. Wiele razy szła tam, gdzie prowadziło ją pożądanie, a nie rozsądek. Ale w literaturze, którą stworzyła, nawet to zagubienie jest piękne.

Oczywiście, istotne jest, jakim językiem jest to zrobione. Próby ujmowania niedoskonałego życia w doskonałych zdaniach mnie nie interesują. Życie jest dynamiczne, a przede wszystkim indywidualne. I język musi tę jego indywidualność, różnorodność wyrażać. Jeśli ktoś zaczyna mówić do mnie kalkami, przestaję słuchać. To zresztą łączy się z jeszcze jednym tematem, który mnie bardzo zajmuje: czy możemy przejść do takiego świata, w którym będziemy myśleć bardzo indywidualistycznie i równocześnie tworzyć silne wspólnoty, dobrze współpracujące, solidarne? Myślę, że znaczna część sztuki, w tym literatura, przygotowuje nas do budowy takiego świata.

Literatura powinna przynosić ulgę?

Bardzo lubię porównanie, którego użył kiedyś Franz Kafka: że literatura powinna być jak uderzenie siekiery w lód. Chodzi o to, żeby przebić się przez tę zmarzlinę w człowieku. Ale można też zapytać, czy słońce nie poradziłoby sobie z roztopieniem tego lodu szybciej?

Zapytałam Cię o jasność, bo kiedy czytam Twoje wiersze, mam wrażenie, że jasność zagląda w ciemność. I ta ciemność też mnie ciekawi.

Nie wiem, czy zagląda. Może ona się tam rodzi? Jest ciemno, więc ktoś musi zapalić światło. Oddałem teraz do wydawnictwa książkę, która będzie nosić tytuł „Dziennik pocieszenia”. Wyjdzie w lutym przyszłego roku. To kolejny niby-dziennik, w którym trochę piszę o tych sprawach.

Na jednym ze spotkań autorskich ktoś zapytał, jak to jest możliwe, że jestem takim pogodnym człowiekiem, a piszę takie smutne wiersze. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wiem, gdzie są źródła tej ciemności. Zresztą nie wszystkie moje wiersze są smutne.

Zatrzymajmy się więc przy zapalaniu światła.

Mogę powiedzieć, że moi rodzice, ale też dziadkowie, nie wychowywali nas do rozpaczy. Nie wyniosłem z domu poczucia, że człowiek jest bezradny. Owszem, przychodzą kryzysy, nawet głębokie. Ale każdy człowiek zawsze może coś zrobić, żeby świat był lepszy.