Dodać światu kolorów jak Valérie Perrin

– Życie każdego człowieka można zamienić w powieść. I nie chodzi mi wyłącznie o tych, którzy doświadczają wyjątkowych przygód – mówi w rozmowie z „Tygodnikiem” francuska pisarka Valérie Perrin. W przypadku autorki „Życia Violette” słowa te należy potraktować jako literackie credo, bo to właśnie dzięki swojej alchemicznej wręcz zdolności przemiany rzeczywistości w literaturę wysokiej próby zyskała miliony czytelników na całym świecie.

Jej prozę przełożono w sumie na 30 języków, a kolejne książki, w samej tylko Francji, sprzedają się w milionowych nakładach. Bezpretensjonalna, empatyczna, „pisząca sercem” (jak sama o sobie mówi), Perrin wymyka się prostym klasyfikacjom gatunkowym.

Obfita, zielono-fioletowa kwiecistość okładek może być myląca (przynajmniej dla mnie była), bo w przypadku prozy Perrin wcale nie mamy do czynienia z banalnymi i przesłodzonymi historiami, ale z literaturą, która nie kapituluje wobec trudnego zadania, jakim jest opisanie ludzkiego życia w całej jego rozciągłości i skomplikowaniu. Cel o tyle trudny, co rzadko dziś sobie stawiany przez pisarzy i pisarki.

Zmień wodę kwiatom

Perrin zadebiutowała późno, bo w 2015 r. (czyli w wieku 48 lat) powieścią „Niedzielni zapomniani”. Historia młodej, wychowywanej przez dziadków kobiety, która w wolnych chwilach pracuje jako wolontariuszka w domu starców, błyskawicznie stała się we Francji (i nie tylko) bestsellerem – polskie tłumaczenie książki ukaże się pod koniec stycznia nakładem wydawnictwa Albatros. – W życiu staram się nie spieszyć, dlatego tak długo nosiłam w sobie tę powieść. Gdy pojawił się odpowiedni moment, w końcu udało mi się ją napisać – przyznała autorka.

Jeszcze jako nastolatka porzuciła szkołę i wiodła burzliwe życie na własną rękę. Jak sama przyznaje, jest jedną z niewielu kobiet we francuskiej literaturze, która jest w stanie utrzymać się wyłącznie z pisania. A jednocześnie Perrin – w dużej mierze za sprawą świadomie podejmowanych decyzji – znajduje się na marginesie francuskiego życia literackiego. Najlepszym tego wyrazem może być fakt, że do tej pory nie otrzymała żadnego znaczącego wyróżnienia – i to w kraju, gdzie nagród nie brakuje i odgrywają one ważną rolę w budowaniu hierarchii wewnątrz środowiska literackiego. Perrin to doskonały przykład pisarki, wobec której opinie krytyków i czytelników znacząco się rozmijają.

Międzynarodowe uznanie i pozycję jednej z najchętniej czytanych francuskich autorek przyniosła jej druga książka, czyli „Życie Violette” (2019), choć jej francuski tytuł to „Changer l'eau des fleurs”, czyli „Zmień wodę kwiatom”. Jak przyznała sama pisarka, to wdzięczna metafora prostej prawdy, że czasem w życiu potrzebna jest niewielka zmiana, aby rozkwitnąć na nowo.

Violette, gdy ją poznajemy na początku powieści, jest samotną kobietą w średnim wieku, która pracuje jako dozorczyni cmentarza w małym miasteczku gdzieś w środkowej Francji. – O ile nie jesteśmy pustelnikami, wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest wynikiem spotkania z innymi ludźmi. W przypadku Violette do rewolucji dochodzi, gdy spotyka komisarza Juliena Seula. On chce wiedzieć, skąd się wzięła w tym dziwnym miejscu, ona z kolei jest ciekawa, dlaczego tak mu zależy, aby jego matka spoczęła w grobie mężczyzny, który nie był jej mężem – wyjaśnia w rozmowie Perrin, dodając, że od zawsze miała słabość do kryminałów.

I faktycznie – oboje wszczynają śledztwa, pomagając sobie nawzajem w zrozumieniu własnych biografii. Każde z nich bowiem w wyniku fatalnych wypadków, zbiegów okoliczności i nietrafionych decyzji znalazło się w punkcie swojego życia, z którego sami nie potrafią ruszyć dalej. Rodzi się między nimi zaufanie, dzięki któremu otwierają się przed sobą, a ich wzajemne historie zaczynają się coraz bardziej zazębiać. Okazuje się, że mogą sobie pomóc nie tylko poprzez wzajemne zwierzenia, ale również działanie i – co najważniejsze – interpretację tego, co słyszą. Bohaterowie prozy Perrin wiodą bowiem życie na miarę literatury, nic więc dziwnego, że potrzebują literackich narzędzi, aby zrozumieć to, czego doświadczają.