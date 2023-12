W Kościele ostatnich dekad nie było gorętszego dokumentu

Na pytanie, czy deklaracja jest w takim razie przełomem, o. Kuśmierski odpowiada, biorąc pod uwagę dwie perspektywy. Z perspektywy księdza, który od lat sprawuje nieformalną opiekę nad osobami LGBT+, nie jest to przełom. – Błogosławieństwa, o których mówi dokument, praktykowane były od dekad. Nie tylko na Zachodzie, także w Polsce. Sam podczas prowadzenia rekolekcji dla środowiska „Wiara i Tęcza” wielokrotnie udzielałem błogosławieństwa, i to w dokładnie takiej formie, jak została przedstawiona w deklaracji, jako aktu nieliturgicznego.

Duszpasterz nie wyobraża sobie, by mógł postępować inaczej: – To, że taki dokument musiał powstać, dla mnie jest paranoją. Naturalną rzeczą jest, że każdy normalny ksiądz powinien pobłogosławić ludzi – to część jego posługi kapłańskiej. Także grzesznika, bo może to błogosławieństwo go jakoś dotknie. Tym bardziej ludzi, którzy proszą z wiarą i nadzieją. Np. błogosławi się relikwiami i podchodzą wszyscy obecni w kościele, przecież bardzo różni ludzie, i nikt z księży nie zastanawia się, kto podchodzi i czy powinien udzielić błogosławieństwa.

Dla dominikanina nie ma różnicy między błogosławieniem pojedynczej osoby i pary osób. – Przecież także oni próbują się – tak jak potrafią – otworzyć na Bożą łaskę, żeby sobie życie poukładać, trwać w jakimś dobru i iść do Pana Boga.

Natomiast księżom wahającym się albo mającym opory wobec środowisk LGBT+ deklaracja daje alibi: – Nikt im teraz nie będzie mógł robić wyrzutów, że udzielają błogosławieństwa. Watykański dokument może się przyczynić do tego, że przestanie się na te środowiska tak źle patrzeć w Kościele. W tym sensie stanowi on „przełom”. Dla połowy moich braci w zakonie do tej pory w ogóle nie było do zaakceptowania prowadzenie duszpasterstwa dla tego środowiska. Chociaż na świecie istnieją podobne duszpasterstwa, np. w Londynie.

Nawiasem mówiąc, żaden polski biskup do tej pory nie zgodził się na oficjalne duszpasterstwo dla grupy „Wiara i Tęcza”.

– Teraz zaczyna się czas kolędy – dopowiada o. Kuśmierski. – Nieraz trafiałem do mieszkań, których gospodarzami były pary homoseksualne. Modliłem się z nimi, błogosławiłem ich. Teraz to będzie bardziej naturalne dla wielu księży. Nawet jeśli będą mieć emocjonalny blok, to będą wiedzieć, że mogą to czynić. Papież przez prefekta Dykasterii Doktryny Wiary dał więc w ręce kapłanów narzędzie, które nie jest odpychaniem ludzi, nie jest jakimś dziwaczeniem, tylko czymś naturalnym.

A księża, którzy mimo to będą odmawiać błogosławienia par jednopłciowych, zdaniem dominikanina będą teraz mieć świadomość, że sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła. Można dodać: oświadczenie rzecznika episkopatu niczego tu nie zmienia.

Błogosławione pary

Co o deklaracji sądzą wierzące osoby LGBT+?

Marcin Dzierżanowski, współzałożyciel i działacz Fundacji „Wiara i Tęcza”, uważa, że watykańska deklaracja jest pierwszym w historii Kościoła dokumentem, który pozytywnie odnosi się do potrzeb takich osób. – Po raz pierwszy nie jest to zakaz, lecz przyzwolenie. W tym sensie można mówić o przełomie albo przynajmniej ważnym zwrocie w homofobicznej drodze Kościoła ostatnich dziesięcioleci, której kulminacją były pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI.