Ksiądz pobłogosławi pary osób tej samej płci oraz żyjące w sytuacjach nieregularnych. Pozwolił na to Watykan

Zadanie opracowania według tych wskazówek pogłębionej teologii błogosławieństw otrzymała Dykasteria Nauki Wiary. Jej najnowszy dokument jest tej pracy owocem. Zatem deklaracja „Fiducia supplicans” nie jest żadną rewolucyjną zmianą nauczania, jest po prostu dobrze odrobioną lekcją teologiczną. I we wstępie do deklaracji chwali się tym kard. Fernández, podkreślając, że udało się poszerzyć i wzbogacić klasyczne rozumienie błogosławienia, do tej pory ściśle powiązane z perspektywą liturgiczną. Na czym ta innowacyjność polega?

Deklaracja zauważa, że z liturgicznego punktu widzenia błogosławieństwo „wymaga, aby to, co błogosławione, było zgodne z wolą Bożą wyrażoną w nauczaniu Kościoła”. Dokument jednak przestrzega, że rygoryzmem byłoby oczekiwanie takich samych warunków moralnych w przypadku prostego (pozaliturgicznego) błogosławieństwa, jakie są wymagane przy przystępowaniu do sakramentów. „Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że tak umiłowany i powszechny gest duszpasterski zostanie poddany zbyt wielu przesłankom moralnym, które pod pretekstem kontroli mogłyby przyćmić bezwarunkową moc Bożej miłości, stanowiącej podstawę gestu błogosławieństwa”. Gest błogosławieństwa oprócz bowiem potwierdzania woli Bożej (np. co do natury małżeństwa) ma szersze znaczenia: „Błogosławieństwo, udzielone przez Boga ludziom i udzielone przez nich bliźnim, przekształca się we włączenie, solidarność i przywracanie pokoju. Jest to pozytywne przesłanie pocieszenia, troski i zachęty. Błogosławieństwo wyraża miłosierne objęcie Boga i macierzyństwo Kościoła, które zachęca wiernych, aby żywili wobec braci takie same uczucia, jakie posiada Bóg”. Ponieważ Bóg nikomu nie odmawia takiego błogosławieństwa, Kościół również nie powinien tego czynić.