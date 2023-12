„Truskaweczki”, czyli papież niczego nie zrozumiał o roli kobiet w Kościele

Spotykając doradzających Watykanowi teologów i teolożki papież spontanicznie podzielił się uwagą, że w tym gronie jest za mało kobiet. Zaczął odliczać, doliczył do pięciu, i westchnął: „Biedne kobiety! One są samotne”. To raczej kompromitująca scena, biorąc pod uwagę, że to sam papież powołuje członków Komisji. A dziesięć lat temu rzucił podobną uwagę.

Znów „truskaweczki” – pomyślałam, mając w pamięci, jak w początkach grudnia 2014 r. Franciszek spotkał się z nowym składem MKT, z pięcioma kobietami w trzydziestoosobowym gremium. Przez poprzednie dwie kadencje kobiety były dwie, wcześniej w ogóle. Papież powiedział wtedy, że te nieliczne teolożki „są jak truskawki na torcie”. Metafora mało udana, bo owoce na torcie służą przede wszystkim dekoracji. Ocenił też, że kobiet w Komisji potrzeba więcej, co zostało przyjęte za zapowiedź zmian.