Przybywa kobiet w Watykanie

Warto też dodać, że ponad 40 proc. kobiet zatrudnionych w kurii zajmuje stanowiska zaliczane do 6. i 7. grupy płacowej (w skali dziesięciostopniowej), co oznacza, że są to najczęściej pracownice sekretariatów, administracji, działów technicznych i analitycznych – wiąże się to też ze spełnieniem ściśle określonych przez regulamin kurii wymogów dotyczących wykształcenia i kompetencji.

Kobiety Watykanu

Kobiet na samych szczytach władzy, a więc w miejscach dotąd zarezerwowanych jedynie dla kardynałów i arcybiskupów, jest już ponad 20 – ta liczba jest efektem reformy przeprowadzonej przez Franciszka. Trzy z nich pełnią funkcję sekretarzy najwyższych rangą instytucji (s. Alessandra Smerilli w Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka, s. Simona Brambilla w Dykasterii Życia Konsekrowanego i s. Raffaella Petrini w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego). Kolejnych pięć jest tam podsekretarzami (Linda Ghisoni i Gabriella Gambino w Dykasterii Świeckich, Rodziny i Życia, Antonella Sciarrone Alibrandi w Dykasterii Kultury i Edukacji, s. Carmen Ros Nortes w Dykasterii Życia Konsekrowanego i s. Nathalie Becquart w Sekretariacie Generalnym Synodu). Dwie kolejne są dyrektorkami (Barbara Jatta Muzeów Watykańskich i Nataša Govekar w Dykasterii Komunikacji). Jedna – wicedyrektorką (Cristiane Murray w Sala Stampa Stolicy Apostolskiej).

Do tej liczby należy doliczyć pracowniczki, które zostały sekretarzami papieskich komisji (s. Núria Calduch-Benages w Komisji Biblijnej i Emilce Cuda w Komisji ds. Ameryki Łacińskiej), członkiniami rady ekonomicznej (w jej skład wchodzi ośmiu kardynałów i siedem osób świeckich, z czego sześć to kobiety). Trzy kobiety są członkiniami Dykasterii ds. Biskupów (s. Raffaella Petrini, s. Yvonne Reungoat i María Lía Zervino) i mają wpływ – po raz pierwszy w historii – na episkopalne nominacje. Kolejne trzy zostały konsultorkami Dykasterii Nauki Wiary, a dwie – Dykasterii ds. Kultu Bożego.

Spośród wyżej wymienionych czternastu kobiet dziewięć posiada stopień naukowy doktora (ekonomii, prawa cywilnego, psychologii, bioetyki, biblistyki, teologii, socjologii, w tym dwie także tytuł profesora), jedna jest absolwentką studiów MBA (i doktorem honoris causa dwóch uczelni), pozostałe mają stopień magistra dwóch lub trzech fakultetów. Ich wykształcenie i kompetencje są najczęściej dużo wyższe niż większości mężczyzn (księży, biskupów czy nawet kardynałów) zajmujących podobne stanowiska (regulamin kurii wymaga od pracowników trzech najwyższych poziomów jedynie ukończenia studiów magisterskich i specjalistycznych podyplomowych).

Dziś niewątpliwie najbardziej znaną z nich jest s. Nathalie Becquart, absolwentka paryskiej szkoły biznesu i marketingu (HEC) oraz teologii (Boston College), dwukrotnie zaliczana przez magazyn „Forbes” do grona 50 najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Głośno będzie o niej także w najbliższym roku – synod biskupów, w którego sekretariacie generalnym pełni kierowniczą funkcję, ma szanse zmienić twarz Kościoła, a kwestia kobieca jest jedną z najważniejszych, jakimi będzie się zajmował.

Kobiece myślenie

Nie chodzi jednak wcale o kapłaństwo kobiet, co s. Becquart wielokrotnie powtarzała, i co dla wielu osób jest już wystarczającym powodem, by sceptycznie podchodzić do zapewnień o równości płci w Kościele. W tej kwestii stanowisko Franciszka pozostaje niezmienne – sakrament kapłaństwa nie jest dla kobiet, na co papież przedstawia zarówno argumenty teologiczne (mówiąc o dwóch rodzajach posługi w Kościele – Piotrowej i Maryjnej), jak i zdroworozsądkowe (święcenia kobiet miałyby doprowadzić nie tyle do zrównania ich z mężczyznami, co do upodobnienia się do nich i klerykalizacji).