Światowe konflikty: w roku 2024 lepiej nie będzie

ONZ przepowiada, że wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz kryzys klimatyczny i wywołane przez nie podwyżki cen żywności i paliw sprawią, że groźba głodu zawiśnie w przyszłym roku nad wieloma krajami zachodniej i środkowej Afryki. Według obliczeń ONZ głód może zagrozić tam nawet 50 milionom ludzi, a fakt, że cała uwaga bogatego Zachodu skupiona jest na Ukrainie i Bliskim Wschodzie sprawia, że organizacjom dobroczynnym trudno doprosić się pieniędzy na pomoc dla potrzebujących w Afryce czy Azji.

Fatalna dwudziestka

W opublikowanym w grudniu raporcie IRC sporządził listę 20 krajów najbardziej zagrożonych w przyszłym roku groźbą kryzysu humanitarnego. Według IRC już w 2023 roku w najtrudniejszej sytuacji, gorszej niż Ukraina i Strefa Gazy, znalazł się Sudan, gdzie wiosną wybuchła wojna domowa wszczęta przez rywalizujących o władzę dwóch generałów z rządowego wojska. Od kwietnia do grudnia zginęło ponad 15 tys. ludzi, a ponad 7 milionów straciło dach nad głową. Wojujący zniszczyli i splądrowali stołeczny Chartum, główny plac bitewny, a ostatnio Wad Madani, drugie co do wielkości miasto kraju. W Port Sudan, ostatnim oknie na świat, grozi epidemia cholery, a w Darfurze znów popełniane są ludobójcze mordy. Światowy Program Żywnościowy ostrzega, że uśmiercone z powodu wojny rolnictwo nie nastarczy Sudanowi żywności i już latem zagrozi mu głód. ONZ narzeka, że nie będzie w stanie pomóc Sudanowi, bo zebrała ledwie jedną trzecią potrzebnych na to pieniędzy.