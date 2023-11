Sudan: wojna trwa, kraj się rozpada

Bunt na Zachodzie

Przykład Południa podziałał inspirująco na afrykańskie ludy z Darfuru, rozległej krainy, położonej na sudańskim Zachodzie. Furowie, Zaghawowie i Massalitowie są muzułmanami, ale od lat narzekają, że ich arabscy bracia mają ich za obywateli gorszej kategorii, pogardzają nimi jak niewolnikami. Na początku XXI wieku, widząc powodzenie secesji Południa, afrykańscy Darfurczycy również zażądali autonomii i większego udziału w rządach w Chartumie. Sudańskie władze ani myślały jednak ustępować. Generałowie skrzyknęli nowe pospolite ruszenie, arabskie milicje, jazdę, znaną w Darfurze jako dżandżawidzi.

Darfur spłynął krwią. W kilka lat zginęło ponad ćwierć miliona ludzi, miliony straciły dach nad głową. Darfurskie pogromy Furów, Zaghawów i Massalitów okrzyknięto pierwszą ludobójczą zbrodnią w XXI stuleciu, a Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił sudańskiego dyktatora Omara al-Baszira wojennym zbrodniarzem i rozesłał za nim listy gończe.

Wojna w Chartumie

Baszir wymykał się jednak pościgowi. Aż do 2019 roku, gdy wybuchła przeciwko niemu uliczna rewolucja w Chartumie. Generałowie uznali, że samozwańczy marszałek polny nie gwarantuje im dłużej dostępu do władzy i wynikających z niej przywilejów. Postanowili rzucić marszałka ulicznej rewolucji na pożarcie, zjednać tym sobie jej przywódców i przekonać, by nie żądali całej władzy dla siebie, lecz zadowolili się częścią, jaką ustąpiliby im wojskowi.

Czas dwuwładzy trwał w Chartumie aż do jesieni 2021 roku. Wtedy to generałowie dokonali przewrotu i odebrali cywilom całą władzę. Podzieli ją między sobą dowódca naczelny rządowego wojska gen. Abdul Fattah al-Burhan i jego zastępca, Mohammed Hamdan Dagalo, szef pospolitego ruszenia darfurskich Arabów, wcielonego oficjalnie do sudańskiej armii.

Między współrządzącymi nigdy nie było prawdziwej zgody, a w połowie kwietnia Dagalo zwrócił się przeciwko Burhanowi i jego pospolite ruszenie wypowiedziało wojnę regularnemu wojsku. Siłą wojska, które nie toczyło żadnej wojny, były lotnictwo i czołgi, których nigdy nie miało pospolite ruszenie. Siłą pospolitego ruszenia były natomiast doświadczenie zdobyte na wielu wojnach i wprawa w stosowaniu przemocy, zwłaszcza wobec ludności cywilnej.

Wojna wschodu z zachodem

W bratobójczej wojnie generałów długo utrzymywał się remis. Obie wrogie armie liczą po około 100 tysięcy żołnierzy. Wojsko panowało w powietrzu, z którego szachowało piechotę pospolitego ruszenia. Pospolite ruszenie królowało na lądzie i oblegało koszary, garnizony i lotniska rządowego wojska, rabując przy tym i gwałcąc cywilów. Sudańska wojna toczyła się bowiem przede wszystkim na ulicach prawie 10-milionowego Chartumu. Według bardzo ostrożnych rachunków od połowy kwietnia zginęło w Sudanie prawie 10 tysięcy ludzi, a co najmniej jedna dziesiąta 50-milionowej ludności kraju stała się wojennymi uchodźcami. Połowa ludności potrzebuje pomocy, by przetrwać.