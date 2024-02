Wojny i susza sprawiły, że nad Sudanem, Etiopią i całym Rogiem Afryki znów zawisła groźba klęski głodu

Wojna sparaliżowała handel, banki, cały system zaopatrzenia i rolnictwo. Zniszczonych zostało wiele kanałów nawadniających, a rolnicy, w obawie przed walkami, nie wychodzą na pola. Tegoroczne zbiory będą dużo uboższe niż wcześniejsze, zwłaszcza że poza wojną spadły na Sudan także plagi suszy i szarańczy, co pogłębi tylko niedobór żywności i wywinduje jej ceny. To zaś uczyni ją jeszcze bardziej niedostępną dla biedoty.

Fatalną sytuację pogarsza jeszcze zniszczenie systemu opieki zdrowotnej. Na terenach objętych walkami przestało działać trzy czwarte tamtejszych szpitali, klinik i przychodni, a pozbawieni pomocy ludzie umierają na choroby, które w czas pokoju nie zagrażałyby ich życiu. W 11 z 18 prowincji kraju wybuchła epidemia cholery.

Znów głód w Tigraju

Klęska głodu znów zagraża etiopskiemu Tigrajowi, a nawet zbiera tam pierwsze ofiary. Miejscowe władze twierdzą, że w ciągu ostatniego półrocza z głodu zmarło tam już prawie tysiąc ludzi, a przyczyną tragedii jest klęska suszy i zniszczenia, jakie spowodowała tam niedawna wojna. Wybuchła jesienią 2020 roku gdy etiopska armia, wspierana przez wojska sąsiedniej Erytrei, najechała na Tigraj, by stłumić bunt północnej prowincji. Wojna trwała dwa lata i nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron. Zakończyła się rozejmem, zgodnie z którym przywódcy tigrajskich buntowników złożyli broń i uznali zwierzchność rządu z Addis Abeby, ale zachowali władzę w prowincji.

Tigraj został jednak doszczętnie zniszczony. Zginęło pół miliona ludzi, jedna dziesiąta ludności, a wszystko co miało jakąkolwiek wartość, zostało zrabowane, zniszczone albo spalone. Etiopscy i erytrejscy żołnierze – a także przybyłe na wojnę milicje wrogich Tigrajczykom Amharom z sąsiedniej prowincji – rozkradli im spichlerze, maszyny rolnicze i stada. Pozostałe krowy i kozy tigrajscy chłopi wybili sami, żeby przeżyć. Żołnierze też zabijali krowy, woły, konie, wielbłądy, a nawet osły, truli studnie i niszczyli kanały nawadniające, żeby tym Tigrajczykom, którzy mieli przeżyć wojnę, utrudnić życie w czas pokoju, zmusić do ucieczki i porzucenia ziemi, do których pretensje zgłaszali zarówno Amharowie, jak Erytrejczycy. Głód i żywność były w tamtej wojnie tak samo skutecznym orężem, co karabiny i czołgi, a władze Etiopii, żeby złamać buntowników, wprowadziły blokadę Tigraju, wyłączyły tam prąd i telefony, zamknęły banki i urzędy, przestały wypłacać pensje i emerytury.

Blokada została zniesiona po podpisaniu rozejmu w listopadzie 2022 roku. W Tigraju znów nastał pokój, ale kraj do dziś nie podniósł się z wojennych zniszczeń. Półtora miliona ludzi (jedna czwarta ludności) nadal wegetuje w obozach uchodźczych, bo nie mogą wrócić do swoich domów i na pola, wciąż okupowane przez wojska Erytrei (nie jest stroną rozejmu, który przewiduje wycofanie jej wojsk z Tigraju), a także Amharów, którzy zajęli najżyźniejsze, zachodnie ziemie, które uważają za własne.

W zeszłym roku z powodu nędzy i niepewności jutra tigrajscy chłopi obsiali tylko połowę swoich niewielkich poletek. Żniwa były jeszcze marniejsze, zebrano ledwie jedną trzecią tego, co zwykle, a w niektórych regionach nie zebrano nic, bo plony zniszczyła susza. Ci, którzy nie zebrali nic, porzucili swoje domostwa i ruszyli do tigrajskiej stolicy, Mekelie, by w tamtejszych obozach uchodźców szukać ratunku i szansy na przetrwanie.

Powojenna susza, choć w ostatnich latach zdarzały się gorsze, dotknęła jedną trzecią powiatów i sprawiła, że Tigrajowi znów zagroziła klęska głodu. Miejscowe władze alarmują, że pilnej pomocy żywnościowej potrzebuje ponad połowa ludności (co najmniej 3,5 mln ludzi), tymczasem dociera ona ledwie do dziesiątej części potrzebujących. Lekarze twierdzą, że do miejscowych szpitali trafia coraz więcej małych dzieci z objawami niedożywienia.

Na północy bez zmian

Władze Tigraju, przywódcy rebelii z lat 2020-22, twierdzą, że w ich kraju już panuje głód i umierają ludzie, a jeśli nie nadejdzie pomoc, sytuacja może się pogorszyć tak bardzo, że będzie przypominać klęskę głodu z połowy lat 80., gdy w Tigraju i całej Etiopii głodowało prawie 8 mln ludzi, jedna piąta ludności kraju, dziś prawie trzykrotnie ludniejszego, a śmierć głodowa pochłonęła kilkaset tysięcy, a nawet ponad milion ofiar. Tigrajski rząd twierdzi, że z głodu umarło już prawie tysiąc osób, tigrajski prezydent Getachew Reda mówi o tysiącach.

Informacje o klęsce głodu potwierdza Endale Hajle, rzecznik praw obywatelskich z Addis Abeby, który pod koniec stycznia, po podróży na północ kraju, przyznał, że według jego obliczeń w Tigraju umarło z głodu ponad 350 osób, a w kraju Amharów – ponad dwadzieścia. Rzecznik Endale zastrzegł się, że prawdziwa liczba ofiar głodu może być większa, zwłaszcza że dotknął on nie tylko Tigraj i kraj Amharów, ale także wschodnie, pustynne i upalne krainy Afarów i Somalisów (dawny Ogaden) na wschodzie. W kraju Amharów sytuację pogarsza wojna, która przeniosła się tu z Tigraju (Addis Abeba przedłużyła właśnie wprowadzony tam w sierpniu stan wyjątkowy), a którą toczą etiopskie wojsko z niedawnymi sojusznikami, milicjami Amharów, niezadowolonymi z rozejmu z Tigrajczykami.