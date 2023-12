Jemeńscy bojownicy zagrozili światowemu handlowi

Choć Jemeńczycy zapowiadali – i wciąż się przy tym upierają – że będą brać na cel, a także dokonywać abordażu i uprowadzać wyłącznie statki wiozące towary do portów izraelskich, to ich ofiarą padają także statki, które nie zmierzały do żadnego z portów Izraela: ani do czerwonomorskiego Ejlatu, ani śródziemnomorskich Hajfy i Aszdodu. Od początku października, gdy Izrael zaatakował Strefę Gazy (od tego czasu zginęło już ok. 20 tys. Palestyńczyków), w odwecie za terrorystyczny rajd partyzantów Hamasu na izraelskie pogranicze (zginęło w nim ok. 1,5 tysiąca Żydów), jemeńscy partyzanci kilkakrotnie ostrzelali z pocisków rakietowych wybrzeża Izraela nad Zatoką Akaba. Ogromna większość rakiet została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą, część nie zdołała pokonać 2 tysięcy kilometrów dzielących Izrael od Jemenu, a nieliczne, które spadły w okolicach Ejlatu, nie spowodowały żadnych ofiar ani strat.

Dużo skuteczniej poczynają sobie za to jemeńscy partyzanci na wodach Morza Czerwonego i cieśniny Bab el-Mandeb, przez które – a także Kanał Sueski – wiedzie najkrótsza i najszybsza droga morska z Azji do Europy. Choć i tam większość z setki ataków rakietowych i z bezzałogowych samolotów została odparta przez okręty wojenne USA, Wielkiej Brytanii i Francji (w zeszłą sobotę Amerykanie strącili 14 partyzanckich dronów), kilkanaście statków zostało trafionych i uszkodzonych. Do większości ataków doszło w wąskiej cieśninie Bab el-Mandeb (w najwęższym miejscu jej szerokość wynosi zaledwie ok. 20 km), Wrotach Łez, przez które prowadzi szlak morski z Zatoki Adeńskiej na Morze Czerwone.

Miesiąc temu Jemeńczycy dokonali tam zuchwałego abordażu lekkimi śmigłowcami na przewożący samochody osobowe statek handlowy „Galaxy Leader”, którego współwłaścicielem jest Rami Ungar, miliarder z Izraela. Jemeńczycy wylądowali na pokładzie, przejęli statek wraz z 25-osobową załogą i uprowadzili go do jemeńskiego portu Al-Hudajda. Wciąż przetrzymują tam marynarzy i statek, po którym oprowadzają wycieczki gapiów.

W ostatnich dniach pojawiły się obawy, że do polujących na statki jemeńskich partyzantów przyłączą się piraci z Somalii, którzy przed kilkunastu laty byli prawdziwym postrachem na wodach Zatoki Adeńskiej, Morza Arabskiego i Pacyfiku. Ostatnio zawiesili morskie łowy, ale w zeszłym tygodniu pojawili się znowu i uprowadzili w Zatoce Adeńskiej pływający pod maltańską banderą statek handlowy „Ruen”.

Okrężną drogą

W trosce o bezpieczeństwo swoich statków, przewożących przez nie towarów, a także marynarzy, największe w świecie firmy przewozowe nakazały swoim kapitanom, by aż do odwołania nie prowadzili statków na wody Morza Arabskiego, Zatoki Adeńskiej, Morza Czerwonego i Kanału Sueskiego, ale brali kurs na Przylądek Dobrej Nadziei i Kapsztad, i kierując się z Azji do Europy lub z Europy do Azji – opływali dookoła Afrykę.

Takie zalecenia wydały w zeszłym tygodniu przedsiębiorstwa żeglugowe i przewozowe, duński Moeller-Maersk, niemiecki Hapag-Lloyd, szwajcarski MSC, francuski CMA CGM, tajwański Evergreen, ze szlaku przez Morze Czerwone i Kanał Sueski zawróciły swoje tankowce British Petroleum, Frontline, norweski Equinor i belgijski Euronav. Grecja, światowa potęga w żegludze handlowej, także zaleciła pływającym pod jej banderą statkom, by unikały szlaku przez Morze Czerwone, a jeśli zdecydują się jednak tamtędy płynąć, robiły to nocą.