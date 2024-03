Spór o składki zdrowotne: czy Trzecia Droga zagłodzi NFZ?

Przy okazji PiS próbował wdrożyć tzw. test przedsiębiorcy, ale ostatecznie musiał przyznać, że państwo nie jest w stanie odsiać prawdziwych mikroprzedsiębiorców od pracowników etatowych owiniętych dla niepoznaki w pozłotko przedsiębiorczości. A tym bardziej nie ma prawa zmuszać nikogo, żeby porzucił samozatrudnienie na rzecz pracy etatowej. Znam ludzi, których na ścieżkę mikroprzedsiębiorczości wypchnięto siłą, bo ich firma chciała zmniejszyć sobie koszty, ale dziś nie wyobrażają sobie, by wracać do etatu. O wiele częściej stykam się jednak z takimi, którzy samozatrudnienia mają po dziurki w nosie i z rozkoszą złożyliby ponownie podpis pod umową o pracę, choćby dlatego, że to oznacza dużo wyższą emeryturę – gdyby tylko ktoś im takową zaproponował bez obniżki samych zarobków.

To żadne odkrycie, a jedynie uwaga porządkująca dyskurs: i dla pracodawców, i dla samych pracowników samozatrudnienie stało się narzędziem do optymalizowania kosztów pracy. Albo – nazywając już rzecz po imieniu – legalnego obchodzenia przepisów, które nakładają na nich dodatkowe ciężary, zwane pozapłacowymi kosztami pracy (mowa głównie o składkach zdrowotnych i emerytalnych). Dyskusja o wysokości tych obciążeń ma w Polsce tradycję równie długą jak sama gospodarka wolnorynkowa i od ponad 30 lat odbywa się niezmiennie w niemal pełnej izolacji od rzeczywistości. Środowisko pracodawców powtarza, że zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy dławią przedsiębiorczość i pozbawiają nasze firmy konkurencyjności wobec rywali z krajów, które nie dociskają aż tak swojego biznesu. W tle zaś dyskretnie sufluje im grono ekspertów, którzy regularnie przypominają Polakom, że ich państwo zbudowane jest z błota i patyków, a powierzanie mu pieniędzy ma mniej więcej tyle samo sensu, ile pożyczka od mafii. Koryfeuszom polskiego biznesu chodzi o to, żeby pracownicy uwierzyli, iż jadą z nimi na jednym wózku, któremu kij w szprychy co rusz wpycha chciwy ZUS pospołu z nieudolnym NFZ.

Gorliwymi wyznawcami dobrowolności ubezpieczeń społecznych są także politycy, zwłaszcza nieźle osadzonej w środowisku drobnego biznesu Konfederacji. Ekipa Sławomira Mentzena na pewnym etapie zeszłorocznej kampanii zrobiła się na tyle groźna, iż część jej postulatów wyborczych szybciutko przytuliły Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Rozumiałem tę przedwyborczą retorykę, ale powrót do tych osobliwych postulatów w okolicach setnego dnia rządów nie wydaje mi się probierzem uczciwości. Wskazuje raczej, że nowa ekipa ma w głębokim poważaniu to, co dzieje się w kraju.

Jak to robią inni

Można twierdzić, że składki zdrowotne w Polsce są zbyt wysokie wobec średnich dochodów, ale bez zrobienia sobie z gęby cholewy nie da się utrzymywać, że wysokość tych obciążeń jest nad Wisłą wyższa niż w większości krajów UE. Eurostat szacuje, że udział wspomnianego komponentu pozapłacowego w ogólnych kosztach pracy nad Wisłą wyniósł w 2022 r. zaledwie 18 proc., co dało nam miejsce pośrodku stawki, którą otwierała Rumunia (udział na poziomie 5,3 proc.), a zamykały Francja (32 proc.) i Szwecja (31,9 proc.).

Rzecz jasna zwolennicy taniego państwa wyczytają z tego zestawienia tylko tyle, że w wielu krajach koszty są mniejsze. Inni zauważą jednak, że pod względem jakości opieki medycznej zdecydowanie bliżej nam do Bukaresztu niż Sztokholmu. Każdy, kto płaci składkę zdrowotną, widzi, że w zamian dostaje coś, co samo w sobie wymaga pilnego leczenia. Postulat Trzeciej Drogi jest więc klasyczną próbą leczenia objawów zamiast samej choroby. O tyle koherentną z konserwatywnym emploi obu partii tworzących to ugrupowanie, że sprowadza się do propozycji tradycyjnej terapii pijawkami. Pozbawiony części pieniędzy NFZ nie zacznie przecież leczyć szybciej i lepiej. Ci, których będzie na to stać, zapukają do prywatnych gabinetów. Reszta jednak poćwiczy cierpliwość w coraz dłuższych kolejkach.