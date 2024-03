Co konkretnie zyskamy dzięki KPO

Z wynegocjowanych przez Warszawę pieniędzy aż 24 mld euro to bezzwrotna pomoc. Resztę, czyli około 11 mld euro stanowią pożyczki zaciągnięte na preferencyjnych warunkach, od których do 2027 r. Polska spłacać będzie jedynie odsetki. Kapitał zostanie nam rozłożony na raty do spłaty aż do końca 2058 r. Komisja Europejska oczekuje, że 37 proc. nakładów finansowanych z KPO musi sprzyjać ochronie klimatu, w kolejnych 20 proc. ma wspomagać rozwój gospodarki cyfrowej.

Pierwsza transza w wysokości ok. 31 mld zł – jak jeszcze w grudniu zapewniła szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – pójdzie na inwestycje w infrastrukturę na obszarach, gdzie dotychczas nie opłacało się przeprowadzać ich na zasadach komercyjnych. Chodzi głównie o dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości minimum 100 megabitów na sekundę. Pieniądze z KPO umożliwią dostarczenie go ok. 930 tys. gospodarstw domowych. W ramach tej części inwestycji planowane jest także uruchomienie ogólnopolskiego systemu e-rejestracji do lekarzy specjalistów.

W dalszej części polski KPO wraz z odblokowanymi środkami z funduszu spójności (łącznie ponad 137 mld euro) pozwoli m.in. na budowę nowych żłobków, zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach publicznych oraz tworzenie oddziałów geriatrycznych w szpitalach. W planach jest również stworzenie ogólnokrajowej platformy internetowej wspomagającej nauczanie na poziomie przedszkolnym i wyposażenie 16 tys. polskich szkół w laboratoria do praktycznej nauki fizyki, chemii i informatyki. A także modernizacja rolnictwa i rybołówstwa, wymiana co najmniej 800 tys. pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ciepła (100 tys. bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej przejdzie zarazem termomodernizację) oraz budowa 20 tys. mieszkań na wynajem, dostępnych dla osób o niskich dochodach.

KPO pozwoli na uruchomienie dotacji dla samorządów, które przeznaczone zostaną na utworzenie 4,5 tys. nowych połączeń komunikacyjnych obsługiwanych przez pojazdy elektryczne. W ramach tego samego programu modernizację przejdzie ok. 500 km torów kolejowych, z których część ma być przystosowana do obsługi składów poruszających się z prędkością ponad 300 km/h.

Są też i mniej przyjemne wieści. Z KPO rząd chce także finansować rozwiązania mające zniechęcać nas do wjeżdżania samochodami do centrów miast.