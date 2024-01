Mit średniej krajowej. Ile naprawdę zarabia się w Polsce

Późno, ale warto. Z badania wynika bowiem, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło wówczas 7001,28 zł. Mediana wynagrodzeń sięgnęła jednak tylko 5701,62 zł brutto. Innymi słowy, połowa zatrudnionych zarabiała mniej niż wspomniane 5701,62 zł, połowa więcej. W praktyce oznaczało to, że olbrzymia większość pracujących Polaków na pasku lub opisie przelewu na konto widziała pod koniec 2022 roku około 4,1 tys. zł. Jeśli zaś przemnożymy to przez wspomniany wyżej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce, który w 2023 roku wyniósł 12,9 proc., otrzymamy ok. 4,62 tys. zł. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że na początku 2024 roku, olbrzymia większość pracujących Polaków wciąż zarabia miesięcznie od 4 do 5 tys. zł „na rękę”.

Ale są też dobre wiadomości. Z tego samego badania wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat mediana polskich wynagrodzeń wzrosła o 83 proc., podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie: „zaledwie” o 79,7 proc. Oznacza to po prostu, że od pewnego czasu najniższe pensje rosną szybciej od wynagrodzeń w całej gospodarce.