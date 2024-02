Blik. Nowa waluta Polski

Liczba transakcji bezgotówkowych, w których telefon lub smartwatch z Blikiem wystąpił w roli karty płatniczej, w tym samym czasie urosła z kolei aż o 162 proc. Dla sporej części młodych polskich konsumentów Blik jest dziś więc naturalnym, wręcz pierwotnym ekosystemem płatniczym, zastępując im zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. Doskonale ilustrują to wyniki niedawnego badania Santander Banku (dodajmy, że to jeden z założycieli i współwłaścicieli Blika), który przeanalizował, jak z jego usług korzystają klienci w wieku od 13 do 17 lat. Statystyczny nastolatek posiadający tam konto w ciągu roku zagląda na swój rachunek przez internet zaledwie siedem razy. Podstawowym narzędziem do korzystania z usług finansowych jest w tym przypadku mobilna aplikacja bankowa, do której w ciągu roku loguje się aż 113 razy – czyli średnio co trzy dni. Obok sześciu przelewów tradycyjnych i 20 zakupów kartą płatniczą, przeciętny nastoletni użytkownik konta w Santanderze co miesiąc dokonuje także 16 transakcji, za które płaci Blikiem.

A to już bezpośrednio prowadzi nas do konstatacji, że ta polska platforma płatności bezgotówkowych musiałaby się w przyszłości bardzo postarać, ażeby roztrwonić przewagę wypracowaną nad konkurentami. W cyfrowym świecie – jak pokazują przykłady Google’a, Amazonu, Netfliksa, a na polskim podwórku także Allegro – zwycięzca bierze wszystko. Niewykluczone więc, że pewnego dnia liczba użytkowników Blika zbliży się do liczby polskich internautów. Nowym zawsze bardziej opłaca się dołączyć do większości korzystającej ze sprawdzonego już rozwiązania niż eksperymentować z ofertą potencjalnych konkurentów.

Władimir Putin prosi o Blik

Niniejsza opowieść na tym etapie osiągnęła poziom cukierkowatości, który może rodzić obawy o dystans autora do opisywanej materii, a nawet budzić wątpliwości co do jego prawdziwych motywacji. Problem w tym, że usilne poszukiwanie słabych stron tej usługi nie zaowocuje bogatymi odkryciami, za to odsunie nas od bodaj najważniejszej konstatacji w tym tekście. Chodzi bowiem o to, że Blik, będąc wytworem endemicznie polskim, jest zarazem archetypicznie niepolski. Jest przykładem tego, że nam wyszło. Choć złośliwcy pewnie natychmiast spytają, jakie emocje grały w duszach jego twórcom, gdy wymyślając nazwę, sięgali po spolszczenie niemieckiego rzeczownika blick („spojrzenie, szybki ogląd”), z którym blisko spokrewnione jest także słowo blitz…

Coś jest na rzeczy. W ostatnich miesiącach właściciel platformy intensywnie pracuje nad agresywną ekspansją zagraniczną Blika. Na Słowacji firma PSP przejęła platformę VIAMO, którą następnie przechrzciła na BLIK SK. W Rumunii ruszyła spółka BLIK Romania, która rodakom Mircei Eliadego będzie prezentować zalety usługi docenionej przez przeszło połowę dorosłych Polaków. Trwają też prace nad uruchomieniem wariantu tej usługi, która mogłaby działać w całej strefie euro, a to oznacza, że ograniczona na razie funkcjonalność Blika za granicą, sprowadzająca się głównie do zastępowania karty płatniczej, wkrótce może odejść do przeszłości. W ramach kronikarskiej uczciwości dodajmy zatem i to, że istnienie Blika docenił najwyraźniej także świat międzynarodowej cyberprzestępczości i coraz częściej korzysta z tej technologii, podszywając się pod odbiorców, którzy są znani użytkownikom platformy. Czasem przybiera to na szczęście karykaturalną formę nowej wersji tzw. przekrętu nigeryjskiego, na którą trudno się złapać. Bo niby czemu o przelew na telefon miałby nas nagle poprosić Cristiano Ronaldo albo Władimir Putin?

Widoki na Mir

Temu ostatniemu Blik z pewnością przydałby się w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Niewielki strumyczek sankcji międzynarodowych nabrał wówczas rozpędu, ostatecznie doprowadzając także do niemal pełnego odcięcia rosyjskiego systemu bankowego od międzynarodowego krwiobiegu gotówkowego. Europejscy analitycy w tamtych dniach ze zdumieniem odkrywali, że Putin przyszykował się do inwazji, nie tylko ciułając petrodolary i czołgi, ale także budując cichaczem krajowe odpowiedniki międzynarodowych systemów płatniczych, które po ogłoszeniu sankcji przestały – jak trafnie przewidział Kreml – obsługiwać Rosjan i rosyjskie firmy. Ostatecznie do finansowego armagedonu w Moskwie nie doszło. Miejsce operatorów systemu Visa i Mastercard, obsługujących niemal 74 proc. tamtejszych transakcji bezgotówkowych, płynnie zajął ich odpowiednik pisany cyrylicą, czyli system Mir. W ustabilizowaniu sytuacji pomogli jeszcze chińscy towarzysze z UnionPay.