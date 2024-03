Sensacja na Słowacji: jest nowa nadzieja dla środowisk liberalnych i prozachodnich

Zwycięstwo Pellegriniego, bliskiego współpracownika Fica, dałoby premierowi wolną rękę do dalszych zmian, a także gwarancje bezkarności dla jego środowiska politycznego, które do niedawna było obiektem zainteresowania prokuratury i sądów – bo ewentualne amnestie i prawo łaski leżą w gestii prezydenta.

Z kolei gdyby prezydentem został Korčok – kandydat wspierany przez kilka partii opozycyjnych, choć sam bezpartyjny (kandydował na podstawie podpisów złożonych przez 40 tys. obywateli) – mógłby on blokować przynajmniej niektóre plany Fica. Choć urząd prezydenta ma na Słowacji ograniczone uprawnienia, to jednak, korzystając z nich umiejętnie, można utrudniać wątpliwe posunięcia rządu – pokazała to w ostatnich miesiącach liberalna prezydentka Zuzana Čaputova, której kadencja właśnie się kończy.

Czy obóz rządzący zagra na nastrojach prorosyjskich i antyamerykańskich?

Korčok, który dotąd przegrywał z Pellegrinim we wszystkich sondażach, szedł do tych wyborów pod hasłem „Służyć ludziom. Nie politykom”. Zgodnie z przewidywaniami wygrał on w wielkich miastach, ale zyskał także wyborców konserwatywnych, uzyskując przewagę nad kandydatem obozu rządzącego np. na Orawie i Spiszu.