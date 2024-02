Słowacja pamięta i protestuje. Czy rząd Roberta Ficy zastrasza dziennikarzy?

Śmierć Jána i Martiny, którzy zostali zastrzeleni we własnym domu w lutym 2018 roku, wstrząsnęła Słowacją i wywołała masowe demonstracje, które doprowadziły do dymisji ówczesnego premiera Roberta Ficy. Teraz, sześć lat później, Fico znów jest u władzy, po tym jak jego partia Smer wygrała wybory parlamentarne jesienią ubiegłego roku.

Rocznicowe zgromadzenia upamiętniające śmierć młodych ludzi były zorganizowane przez inicjatywę „Za uczciwą Słowację”, która zwołuje je co roku. Nie są więc one politycznym protestem, choć nie odbywają się w próżni i w tym roku nabrały również protestacyjnego charakteru. Jak podkreślali organizatorzy: „Dziś mamy wrażenie, że po zabójstwie Jána i Martiny na Słowacji nic się nie zmieniło. Dawne czasy wróciły. Dziennikarze codziennie spotykają się z atakami”.

Dosłownie tydzień wcześniej przedstawiciele Smeru złożyli zawiadomienie do Prokuratury Generalnej w związku z podejrzeniem o „zniesławienie narodu” przez znanego dziennikarza i komentatora Martina M. Šimečkę. „Moim zdaniem to śmieszne. Z drugiej strony rozumiem to jako kontynuację polityki tego rządu, który chce zastraszyć dziennikarzy. To nie pierwszy raz, nie jestem wyjątkiem” – mówił Šimečka. Dodał też: „Myślę, że na mnie to się nie skończy, że będą następni. Mówię tylko wszystkim moim kolegom, żeby się nie bali”.